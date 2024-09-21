"Іскандери", КАБи та "Шахеди": ЗС РФ атакували Україну, є жертви (фото)

Під час атаки окупанти вдарили по Дніпропетровщині 4 балістичними ракетами "Іскандер-М"/KN-23 та 5 керованими авіаційними ракетами Х-59/69. Наразі відомо про трьох громадян, які під час обстрілу Кривого Рогу дістали несумісні із життям поранення.

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Ввечері 20 вересня та в ніч проти 21 вересня російські окупанти завдали ракетних ударів по території України. Найбільше дісталося Харківській та Дніпропетровській областях. Тут є загиблі та поранені, а також суттєві руйнування. Фокус зібрав все, що відомо про вечірню та нічну атаку 20 та 21 вересня.

Так, у Повітряних силах ЗСУ проінформували, що у ніч проти 21 вересня 2024 року радіотехнічні війська ПС виявили та супроводжували 25 засобів повітряного нападу ЗС РФ.

Під час атаки окупанти вдарили по Дніпропетровщині 4 балістичними ракетами "Іскандер-М"/KN-23, які запускали з території окупованого Криму і Ростовської обл. та 5 керованими авіаційними ракетами Х-59/69 із повітряного простору ТОТ Запорізької обл. Також ворог випустив 16 ударних БпЛА типу "Shahed" із Приморсько-Ахтарська та Курська – РФ.

Повітряний напад відбивали авіація, зенітні ракетні війська, мобільні вогневі групи та підрозділи РЕБ Сил оборони України.

Збито і втрачено:

5 керованих авіаційних ракет Х-59/69;

11 ударних БпЛА;

5 безпілотників, внаслідок протидії РЕБ, локаційно втрачені.

Протиповітряна оборона працювала у Дніпропетровській, Кіровоградській, Сумській, Полтавській, Одеській та Миколаївській областях.

Атака на Харків

Увечері 20 вересня російські окупанти вдарили по центру Харкова. Про це о 22:52 у себе в Telegram повідомив голова Харківської ОВА Олег Синєгубов.

За його словами, окупанти влучили керованою авіабомбою в проїжджу частину. Внаслідок цього зайнявся автомобіль.

"Пошкоджено кіоски, скління будівель лікарні, готель, біля якого вже було раніше вороже влучення", — проінформував він.

Також пошкоджень зазнав медичний заклад, але він продовжує функціонувати.

Повідомлялося про 6 постраждалих, серед яких двоє дітей (10 і 12 років) із гострою реакцією на стрес.

"Четверо пацієнтів лікарні, біля якої сталося вороже влучання, також звернулися по допомогу, отримали легкі осколкові поранення", — заявив Синєгубов.

Також голова ОВА зазначив, що о 3:06 21 вересня в Холодногірському районі Харкова пролунав вибух. Внаслідок обстрілу пошкоджено частково 6 приватних будинків та 2 господарчі споруди. Постраждали 7 осіб (з них 3 дитини: дівчинка 10 років, хлопчик 12 років, дівчинка 17 років — реакція на стрес).

Вибухи в Кривому Розі, Дніпрі і Нікополі

В ніч проти 21 вересня ворог атакував ракетами Дніпропетровщину. Як повідомив голова ОВА Сергій Лисак, атаки зазнали Кривий Ріг, Нікопольщина та Дніпро.

У Кривому Розі вибухи лунали з 3 години ночі. Окупанти завдали ракетного удару по приватному сектору Центрально-Міському району. Понад два десятки осель пошкоджені, ще 2 – зруйновані. Понівечені й школа, гараж та автомобілі. Загинули 12-річна дитина та дві жінки 75 та 79 років.

В результаті атаки в Кривому Розі загинув 12-річний хлопчик Максим Шаульський та його бабуся Валентина, повідомляє місцеве видання "На часі". Вони спали в своєму будинку. Брат Максима Микита обороняв Маріуполь і зараз перебуває в полоні в окупантів.

"Це — світлий хлопчик, який найбільше мріяв про повернення брата, про те, щоб їхня велика родина була разом. Та сьогодні вночі його життя обірвала війна", – розповіла мати звільненого з полону захисника Оксана Латанська під час хвилини мовчання на 95 кварталі.

Внаслідок атаки на Дніпро ввечері 20 вересня пошкоджений також 6-поверховий навчальний корпус, там вибиті вікна, понівечені 3 багатоповерхівки і 72 авто.

На Нікопольщині ворожі атаки тривали від вечора 20 вересня. Ворог цілив БпЛА та артилерією. Потерпали Нікополь, Покровська та Мирівська громади. Поранена 38-річна жінка. Вона в лікарні у стані середньої тяжкості. Пошкоджені 4 будинки, АЗС. Зайнявся склад приватного підприємства. Вигоріло й 20 т соняшника. Знищений навантажувач. Пошкоджені автівки.

У прокуратурі Дніпропетровської області повідомили, що внаслідок ворожої атаки на регіон загинули троє, а поранення отримали четверо людей.

За процесуального керівництва Дніпропетровської обласної прокуратури розпочато досудові розслідування у кримінальних провадженнях за фактами порушення законів та звичаїв війни (ст. 438 КК України).

Нагадаємо, що в РФ невідомі безпілотники атакували склад з БК у селищі Октябрський. В населеному пункті розташовані 2 військові частини.