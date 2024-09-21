БпЛА атакували черговий арсенал ГРАУ в Росії: боєприпаси зберігали просто неба (фото, відео)

Зазначається, що масованої атаки зазнав населений пункт Кам'яний Тихорецького району, який розташований лише у 16 кілометрах від вже знищеного 107-го арсеналу під містом Торопець. Після ударів безпілотників влада оголосила евакуацію населення.

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У Краснодарському краї РФ невідомі безпілотники атакували склад з БК у селищі Кам'яний Тихорецького району. В населеному пункті розташовані 2 військові частини. Про це повідомляє російське незалежне видання ASTRA.

Так, за повідомленням ЗМІ, у селищі знаходяться дві військові частини: в/ч 57229-41 (місцеві жителі називають її "білі сараї") та в/ч 01704.

Губернатор раніше повідомив про евакуацію мешканців селища, не озвучуючи його назви.

"Вночі Тихорецький район зазнав терористичної атаки київського режиму. Два безпілотники придушені силами ППО та РЕБ. Через падіння уламків одного з них виникла пожежа, яка перейшла на вибухонебезпечні предмети. Почалася детонація. Зараз з метою безпеки проводиться тимчасова евакуація мешканців селища", — проінформував губернатор Веніамін Кондратьєв.

За попередньою інформацією, постраждалих серед мешканців району внаслідок НП немає.

Місцеві жителі стверджують, що атаковано частину 57229-41. Мешканців селища евакуювали.

Після влучання БпЛА пролунав масштабний вибух.

Атаковано 23-й арсенал ГРАУ

За даними ASTRA, під ударом опинився 23-й арсенал ГРАУ. Він розташований лише у 16 кілометрах від вже знищеного 107-го арсеналу під містом Торопець. На атакованому складі боєприпаси зберігали просто неба, про що свідчать супутникові знімки. Журналісти припускають, що боєприпаси готували до відправки, оскільки на кадрах також видно вантажівки.

В Міноборони РФ повідомили, що черговими засобами ППО протягом ночі 21 вересня знищено та перехоплено 101 український БпЛА літакового типу.

"53 БпЛА перехоплено та знищено над територією Брянської області, 18 – над територією Краснодарського краю, 5 – над територією Калузької області, по 3 БпЛА над територіями Тверської та Бєлгородської областей, по одному БпЛА над територіями Смоленської, Курської, 16 — акваторією Азовського моря", — йдеться в повідомленні.

Нагадаєм, що увечері 20 вересня ЗС РФ вдарили по центру Харкова. Серед постраждалих є підліток 17 років, а також двоє дітей (10 і 12 років). Одну людину госпіталізовано.