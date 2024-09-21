Підтримайте нас RU
RU
Розділи
Матеріали
Підтримайте нас
Воєнний фокус Російсько-українська війна Удари по військових об'єктах в РФ

БпЛА атакували черговий арсенал ГРАУ в Росії: боєприпаси зберігали просто неба (фото, відео)

війна з росією, склад бк, безпілотники, атака, зс рф, військова частина
Після влучання сталася детонація

Зазначається, що масованої атаки зазнав населений пункт Кам'яний Тихорецького району, який розташований лише у 16 кілометрах від вже знищеного 107-го арсеналу під містом Торопець. Після ударів безпілотників влада оголосила евакуацію населення.

Related video

У Краснодарському краї РФ невідомі безпілотники атакували склад з БК у селищі Кам'яний Тихорецького району. В населеному пункті розташовані 2 військові частини. Про це повідомляє російське незалежне видання ASTRA.

Так, за повідомленням ЗМІ, у селищі знаходяться дві військові частини: в/ч 57229-41 (місцеві жителі називають її "білі сараї") та в/ч 01704.

Губернатор раніше повідомив про евакуацію мешканців селища, не озвучуючи його назви.

Fullscreen

"Вночі Тихорецький район зазнав терористичної атаки київського режиму. Два безпілотники придушені силами ППО та РЕБ. Через падіння уламків одного з них виникла пожежа, яка перейшла на вибухонебезпечні предмети. Почалася детонація. Зараз з метою безпеки проводиться тимчасова евакуація мешканців селища", — проінформував губернатор Веніамін Кондратьєв.

За попередньою інформацією, постраждалих серед мешканців району внаслідок НП немає.

Fullscreen

Місцеві жителі стверджують, що атаковано частину 57229-41. Мешканців селища евакуювали.

Після влучання БпЛА пролунав масштабний вибух.

Атаковано 23-й арсенал ГРАУ

За даними ASTRA, під ударом опинився 23-й арсенал ГРАУ. Він розташований лише у 16 кілометрах від вже знищеного 107-го арсеналу під містом Торопець. На атакованому складі боєприпаси зберігали просто неба, про що свідчать супутникові знімки. Журналісти припускають, що боєприпаси готували до відправки, оскільки на кадрах також видно вантажівки.

Fullscreen
Fullscreen
Fullscreen
Fullscreen

В Міноборони РФ повідомили, що черговими засобами ППО протягом ночі 21 вересня знищено та перехоплено 101 український БпЛА літакового типу.

"53 БпЛА перехоплено та знищено над територією Брянської області, 18 – над територією Краснодарського краю, 5 – над територією Калузької області, по 3 БпЛА над територіями Тверської та Бєлгородської областей, по одному БпЛА над територіями Смоленської, Курської, 16 — акваторією Азовського моря", — йдеться в повідомленні.

Нагадаєм, що увечері 20 вересня ЗС РФ вдарили по центру Харкова. Серед постраждалих є підліток 17 років, а також двоє дітей (10 і 12 років). Одну людину госпіталізовано.