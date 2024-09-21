Серед постраждалих діти: ЗС РФ вдарили по центру Харкова авіабомбою, подробиці

Мер Харкова Ігор Терехов, відомо про 7 постраждалих, серед яких є підліток 17 років, а також двоє дітей (10 і 12 років). Одну людину госпіталізовано.

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Увечері 20 вересня російські окупанти вдарили по центру Харкова. Про це о 22:52 у себе в Telegram повідомив голова Харківської обласної військової адміністрації Олег Синєгубов.

За його словами, ЗС РФ влучили керованою авіабомбою в проїжджу частину, через що загорівся автомобіль.

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"Пошкоджено кіоски, скління будівель лікарні, готель, біля якого вже було раніше вороже влучення", — написав він.

Синєгубов зазначив, що загалом по місту зафіксували три удари.

Пізніше голова ОВА заявив, що медичний заклад, недалеко від якого був приліт, функціонує. Значних пошкоджень приміщень також не зафіксовано, в одному з корпусів пошкоджено скління вікон.

Потім Синєгубов зазначив, що на відомо про 6 постраждалих. Серед них двоє дітей (10 і 12 років) із гострою реакцією на стрес.

"Четверо пацієнтів лікарні, біля якої сталося вороже влучання, також звернулися по допомогу, отримали легкі осколкові поранення", — заявив Синєгубов.

При цьому, як о 22:43 повідомив мер Харкова Ігор Терехов, відомо про 7 постраждалих, серед яких є підліток 17 років. Одну людину госпіталізовано.

Раніше повідомлялося, що ЗС РФ вдарили по портовій інфраструктурі Одеси. Так, росіяни вдарили по обласному центру "Іскандером" із Криму. Офіційної інформації про жертви та руйнування поки що немає.