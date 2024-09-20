ЗС РФ вдарили по портовій інфраструктурі Одеси: що відомо (фото)

За попередньою інформацією, росіяни вдарили по обласному центру "Іскандером" із Криму. Офіційної інформації про жертви та руйнування поки що немає.

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У п'ятницю вдень, 20 вересня, російські війська завдали ракетного удару по Одесі. Про це повідомляють місцеві Telegram-канали.

Відомо про два вибухи.

Зазначається, що після прильоту над містом здійнявся величезний стовп диму.

За попередньою інформацією, ворог застосував балістичну ракету "Іскандер-М".

Одеситу вдалося зняти ракету, що падає на місто.

Крім того, як уточнюється, у місті багато осколків від ракети, тобто ППО ціль збила.

Запуск ракети, як повідомляється, було здійснено в районі Сімферополя в Криму.

"Унаслідок атаки портової інфраструктури відомо про трьох постраждалих", — пишуть одеські канали.

Російські ЗМІ стверджують, що удару нібито було завдано по складу зі снарядами і ракетами в порту Одеси.

Голова Одеської обласної військової адміністрації Олег Кіпер і міський голова Геннадій Труханов результатів атаки поки не коментували.

Нагадаємо, в ніч на 20 вересня російські окупанти атакували мирні міста України за допомогою дронів-камікадзе іранського походження Shahed-136. Звуки вибухів лунали в багатьох регіонах.

19 вересня ЗС РФ вдарили керованими авіабомбами по Сумському геріатричному пансіонату. На момент влучання в пансіонаті для літніх людей перебувало понад 200 пацієнтів. 13 осіб дістали поранення різного ступеня тяжкості, одна людина загинула.