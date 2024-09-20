ВС РФ ударили по портовой инфраструктуре Одессы: что известно (фото)

По предварительной информации, россияне ударили по областному центру "Искандером" из Крыма. Официальной информации о жертвах и разрушениях пока нет.

Related video

В пятницу днем, 20 сентября, российские войска нанесли ракетный удар по Одессе. Об этом сообщают местные Telegram-каналы.

Известно о двух взрывах.

Отмечается, что после прилета над городом поднялся огромный столб дыма.

По предварительной информации, враг применил баллистическую ракету "Искандер-М".

Одесситу удалось заснять ракету, падающую на город.

Кроме того, как уточняется, в городе много осколков от ракеты, то есть ПВО цель сбила.

Запуск ракеты, как сообщается, был произведен в районе Симферополя в Крыму.

"В результате атаки портовой инфраструктуры известно о трех пострадавших", — пишут одесские каналы.

Российские СМИ утверждают, что удар якобы был нанесен по складу со снарядами и ракетами в порту Одессы.

Глава Одесской областной военной администрации Олег Кипер и городской голова Геннадий Труханов результаты атаки пока не комментировали.

Напомним, в ночь на 20 сентября российские оккупанты атаковали мирные города Украины с помощью дронов-камикадзе иранского происхождения Shahed-136. Звуки взрывов звучали во многих регионах.

19 сентября ВС РФ ударили управляемыми авиабомбами по Сумскому гериатрическому пансионату. На момент попадания в пансионате для пожилых людей находились более 200 пациентов. 13 человек получили ранения различной степени тяжести, один человек погиб.