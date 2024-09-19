ВС РФ ударили по пансионату для пожилых людей в Сумах: есть погибший и раненые (фото, видео)

Россияне атаковали пятиэтажное здание гериатрического пансионата. Из здания эвакуировали 147 человек. Один человек погиб, еще 12 — пострадали.

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В четверг, 19 сентября, российские войска совершили обстрел Сум. На город сбросили управляемые авиабомбы. Одной из целей стал Сумской гериатрический пансионат. Об этом сообщил глава областной военной администрации Владимир Артюх в эфире телемарафона.

В пансионате проживало 211 пожилых людей, 87 из них нуждались в посторонней помощи. Продолжается эвакуация. Жители заведения нуждаются как в психологической, так и медицинской помощи.

"Погиб один человек, еще 9 — ранены. Работают все службы: ГСЧС, полиция, скорая. Оказывается полная помощь", — сообщил Артюх.

В 18:05 Государственная служба по чрезвычайным ситуациям уточнила, что количество пострадавших возросло до 12. Частично разрушены технический и 5-й этажи. Из здания эвакуированы 147 человек. Спасатели заверили, что людей под завалами нет.

К работам привлечены 5 автобусов, из них 2 от ГСЧС, также 2 медицинских расчета ГСЧС для транспортировки пациентов в больницу и другие пансионаты.

Напомним, 18 сентября в Сумской области в результате российских обстрелов без света осталось 9 городов: Ахтырка, Конотоп, Лебедин, Тростянец, Бурынь, Путивль, Тростянец, Ромны.

3 сентября ВС РФ ударили управляемыми авиационными бомбами по зданию одного из университетов города Сумы