Взрывы в Сумах: в городе и области возникли перебои с электроснабжением, — СМИ

После первого взрыва свет исчез в нескольких районах города, кроме центральных, в населенных пунктах в 50 км от Сум и в приграничных селах. В частности, без света остались по меньшей мере 9 городов в области.

Related video

В городе Сумы после объявления воздушной тревоги вечером 18 сентября прогремел взрыв. После него часть города осталась без электроснабжения. Об этом сообщает "Суспільне. Сумы".

"После взрывов в части Сум исчезло электроснабжение", — говорится в сообщении.

Сообщается, что причина обесточивания установлена, а на месте работают энергетики.

Ранее Командование Воздушных сил сообщило об активности вражеской тактической авиации на северо-восточном и юго-восточном направлениях и пусках КАБов в направлении Запорожья и Сум.

В местных пабликах жители пишут, что после первого взрыва свет исчез в нескольких районах города, кроме центральных, в населенных пунктах за 50 км от города и в приграничных селах. В частности, без света остались Ахтырка, Конотоп, Лебедин, Тростянец, Бурынь, Путивль, Тростянец, Ромны и других.

В связи ударом в 22:03 в Сумах были обесточены все объекты водоканала.

"18 сентября в 22:03 обесточены все объекты водоканала. Осуществляется переход на аварийно-резервное питание (кроме насосов третьего подъема ЦТП). В первую очередь запускаем систему водоотведения. Через несколько часов вода будет подаваться в город с пониженным давлением", — сообщили в КП"Горводоканал".

Осуществляется переход на аварийно-резервное питание.

В АО "Сумыоблэнерго" пока ситуацию с исчезновением электроснабжения в Сумской области пока не комментировали.

В компании 17 сентября сообщали, что в результате авиаударов со стороны РФ по энергетике Сумщины были обесточены Сумы, сети Сумского, Конотопского, Ахтырского районов электросетей.

Также без света остались жители Белопольского, Буринского, Лебединского, Путивльского, Тростянецкого, Краснопольского, Великописаревского участков.

Напомним, что в ночь на 18 сентября 2024 года Россия атаковала Украину управляемыми авиационными ракетами и ударными дронами из воздушного пространства оккупированной Херсонщины, Курской области и Краснодарского края.