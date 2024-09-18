РФ атаковала Украину ракетами и "шахедами": под ударом были восемь областей, есть жертвы (фото)

Противовоздушная оборона работала в Николаевской, Херсонской, Черкасской, Кировоградской, Киевской, Винницкой, Сумской и Полтавской областях. В результате атаки пострадали гражданская и энергетическая инфраструктура в регионах. Также известно о нескольких гражданах, которые во время обстрелов получили несовместимые с жизнью ранения.

Related video

В ночь на 18 сентября 2024 года Россия атаковала Украину управляемыми авиационными ракетами и ударными дронами из воздушного пространства оккупированной Херсонщины, Курской области и Краснодарского края. Об этом сообщили в Telegram-канале Воздушных Сил ВС Украины.

Три ракеты Х-59/69 российские оккупанты запустили с оккупированной украинской территории. А 52 ударных дрона летели с территории Российской Федерации, в частности с Курщины, где сейчас также находятся Силы Обороны.

Атака на Украину в ночь на 18 сентября

"К отражению воздушного нападения противника привлекались: авиация, мобильные огневые группы и подразделения РЭБ Сил обороны Украины. В результате противовоздушного боя сбито 46 ударных БпЛА", — сказано в сообщении.

Пять БпЛА были локально потеряны из-за работы украинской РЭБ, еще один вражеский ударный беспилотник — улетел обратно в Россию. Также, в результате противодействия, управляемые авиационные ракеты не достигли желаемых противником целей. Есть повреждения сельскохозяйственной техники, предварительно, обошлось без жертв и пострадавших.

Противовоздушная оборона работала в Николаевской, Херсонской, Черкасской, Кировоградской, Киевской, Винницкой, Сумской и Полтавской областях.

В результате атак пострадали энергетическая инфраструктура в Сумах, были повреждения в Николаевской области, а также обстрелы жилых домов в Кропивницком, где есть погибший и пострадавшие.

Николаевская область

В Николаевской ОГА сообщили, что в Баштанском районе этой ночью около 03:45 произошла атака крылатой ракетой, вероятно, Х-59. В результате падения обломков возник пожар на территории одного из сельскохозяйственных предприятий. Сухую траву быстро потушили. Взрывная волна повредила сельскохозяйственную технику и разрушила забор, однако обошлось без пострадавших.

В Николаевской области за прошедшие сутки продолжались обстрелы со стороны российских оккупационных сил. Силы противовоздушной обороны успешно уничтожили четыре вражеских беспилотника типа "Shahed 131/136", которые атаковали область в ночь на 18 сентября.

Херсонская область

На Херсонщине из-за атаки российской армии один человек погиб и шесть ранены, повреждены более 20 домов, сообщили в Нацполиции.

Последствия обстрела Херсонщины Фото: Нацполиция Украины

Правоохранители отметили, что Россия продолжает тактику террора, сознательно нанося удары по гражданским объектам правобережья Херсонщины из артиллерии, минометов и БпЛА.

В течение суток ВС РФ обстреливали Херсон и пригород. Разрушениям и повреждениям подверглись многоквартирный и 23 частных дома, магазин, гаражный кооператив, газопровод. На рассвете Центральный район Херсона атаковали российские ударные БПЛА, в городе раздавались громкие взрывы.

Последствия обстрела Херсонщины Фото: Нацполиция Украины

Обломки от сбитого беспилотника упали на территорию гаражного кооператива, повредив гаражи и травмировав двух охранников в возрасте 49 и 64 года.

Черкасская область

В Черкасской области силы ПВО и радиоэлектронной борьбы уничтожили 16 вражеских беспилотников. Об этом сообщает начальник Черкасской ОВА Игорь Табурец. В результате падения обломков загорелось в лесу, но возгорание уже ликвидировали.

Кировоградская область

В Кропивницком в результате вражеской атаки есть погибший. Также ранения получила 90-летняя женщина. Медики уже оказали ей помощь.

Последствия обстрела Кропивницкого Фото: Нацполиция Украины

Было повреждено несколько жилых домов. В одном из дворов произошел пожар. Об этом сообщил председатель Кировоградской ОГА Андрей Райкович.

Сумская область

За минувшие сутки российские оккупанты из различных видов оружия обстреляли 45 населенных пунктов Сумской области. Всего насчитано 246 ударов. В результате обстрелов погиб один человек, еще трое получили ранения.

Обломки сбитого на Сумщине "Шахеда" Фото: Сумская областная военная администрация Обломки сбитого на Сумщине "Шахеда" Фото: Сумская областная военная администрация

Ночью и утром россияне 37 раз обстреляли приграничные территории и населенные пункты Сумской области. Было зафиксировано 57 взрывов. Атаковали FPV дронами, КАБами и БПЛА. В ночь на 18 сентября силы противовоздушной обороны Сумщины уничтожили 16 вражеских "Шахедов", сообщили в Сумской ОГА.

Полтавская область

На Полтавщине воздушная тревога продолжалась около 12 часов — с 20.53 до 09.17. Силы противовоздушной обороны в небе над Полтавщиной сбивали российские беспилотники. В ночь на 18 сентября под обстрел попала гражданская энергосистема. Об этом 18 сентября сообщила пресс-служба Министерства энергетики Украины.

Во время воздушной тревоги в области выключалась воздушная линия. Впоследствии при осмотре специалисты обнаружили на ней следы низового пожара, который возник в результате обстрела. Также отметили, что поражениям подверглась гражданская энергосистема в Днепропетровской, Донецкой, Запорожской, Николаевской, Сумской, Харьковской и Херсонской областях.

Киевская область

Начальник Киевской ОГА Руслан Кравченко отчитался о последствиях российской атаки на Киевщину 18 сентября. Область враг атаковал ударными дронами. В области работали силы ПВО. Есть сбитые цели.

Попаданий в объекты критической или жилой инфраструктуры нет, обошлось без пострадавших. Обломки вражеских беспилотников зафиксировали за пределами населенных пунктов на открытых участках местности, там загорелась сухая трава, но возгорание уже ликвидировали.

Напомним, в ночь на 18 сентября ВСУ атаковали склад боеприпасов в городе Торопец в Тверской области. Взрывы и детонация ракет, которые хранились на складе даже спровоцировали небольшое землетрясение.