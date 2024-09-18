Хранили "Искандеры" и KN-23: удар БПЛА по Торопцу в РФ спровоцировал землетрясение (фото)

По данным мониторинговых сервисов, за достаточно короткое время произошло 17 толчков. Глава Центра противодействия дезинформации Андрей Коваленко подтвердил, что на пораженном складе россияне хранили снаряды к "Градам", а также ракеты к комплексам С-300/С-400 и "Искандер".

Related video

После атаки на склад боеприпасов в городе Торопец Тверской области мониторинговыми сервисами было зафиксировано слабое землетрясение магнитудой 2,8 баллов. Об этом сообщает сервис Volcanodiscovery.

После этого было еще 16 слабых толчков магнитудой от 2 до 2,8 баллов.

"За последние 24 часа в Торопце произошло 17 землетрясений магнитудой 2,0+, самое сильное из которых составило 2,8 балла", — указано в сообщении.

Украинский беспилотник попал в 107-й арсенал Главного ракетно-артиллерийского управления РФ. Об этом сообщает украинский осOSINT-эксперт Tatarigam/

"Этот склад активно поставлял различные боеприпасы, в частности 122-мм ракеты для БМ-21 "Град", 82-мм снаряды и 7,62 между 2022 и 2024 годами", — говорится в сообщении.

Склад боеприпасов в городе Торопец Фото: Tatarigami_UA

"На большом складе в городе Торопец в Тверской области россияне хранили ракеты к "Град", С-300 и С-400, а также произведенные баллистические ракеты к "Искандер" и начинали создавать запас северокорейских KN23", — отметил глава Центра противодействия дезинформации Андрей Коваленко.

Мониторинговые каналы также утверждают, что на складе в городе Торопец хранилось до 30 тысяч тонн различного боевого комплекта (далее — БК). После атаки был уничтожен целый "городок" БК и это, вероятно, является крупнейшим пораженным складом за всю войну — его размер составляет примерно 7,76 км². Сейчас атакованный склад продолжает детонировать.

Эти боекомплекты отправляли РЖД на запад, в Беларусь, затем пересекали границу снова в РФ и разгружали в Курске и Белгороде. Их уничтожение отразится "на оперативной группировке Север, в которую входит обеспечение войск Брянска, Курска и Белгорода".

Напомним, в ночь на 18 сентября Тверскую область России атаковали беспилотники. Была слышна работа ПВО. Как отметил губернатор Тверской области Игорь Руденя, в результате падения обломков БПЛА в городе начался пожар и загорелся склад с боеприпасами.

Кроме этого, ВСУ поразили склады боеприпасов ВС РФ на оккупированной территории вблизи Мариуполя. Тогда удалось уничтожить здания складов и тысячи тонн снарядов российской армии