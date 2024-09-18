Большой пожар и сильные взрывы: БПЛА атаковали Тверскую область РФ (видео)

Губернатор объявил о частичной эвакуации жителей. По словам местных, дроны атаковали склад с боеприпасами.

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В ночь на 18 сентября Тверскую область России атаковали беспилотники. Местные жители слышали работу сил ПВО. Об этом пишет российские медиа ASTRA.

Как заявил губернатор Тверской области Игорь Руденя, в Торопце якобы в результате падения обломков БПЛА в ходе отражения атаки силами ПВО начался пожар. При этом, как сообщили местные жители, загорелся склад с боеприпасами.

Позже стало известно, что Руденя объявил о частичной эвакуации населения. Как оказалось, эвакуируют жителей в Западную Двину. При этом местные власти сообщили о сборе людей на эвакуацию на Базарной площади.

"Местные жители жалуются, что пенсионеры не могут сами добраться до площади, и не знают, как им эвакуироваться. Также никакой информации администрация не предоставляет о способах эвакуации для жителей деревень", — сказано в сообщении.

Ранее сообщалось, что появились спутниковые снимки последствий ударов по складам БК РФ под Мариуполем. На снимках видны места попаданий, а также большая территория поблизости, которую после атаки охватил масштабный пожар. Последствия пожаров и детонации боеприпасов зафиксированы в трех разных местах в окрестностях Мариуполя.

Также Фокус писал, что ГУР атаковали базу РФ в Сирии, где изготавливали и тестировали ударные БПЛА. Разведчики заложили взрывчатку на базе, где изготавливали "камуфлированные самодельные взрывные устройства", боевые части которых хранились на позиции.