Журналисты Sky News пообщались с жителями Орла, которые считают врагом Великобританию и боятся оказаться на кладбище. Российские переселенцы уже месяц не могут вернуться домой, но продолжают верить, что у Москвы все под контролем.

Related video

В России боятся дальнобойных ударов ВСУ, но упорно поддерживают развязанную Кремлем войну. Репортаж из страны-агрессора опубликовали 13 сентября в Sky News.

Иран поставляет в Россию баллистические ракеты. Не исключено, что на фоне этих новостей США наконец-то позволят Украине наносить глубокие удары по стране-агрессору предоставленными ракетами большой дальности.

В российском городе Орел уже взволнованы. ВСУ наступают в Курской области чуть более чем в 160 километрах на юг, и в случае разрешения на более глубокие удары населенный пункт окажется в зоне досягаемости.

Город Орел на карте Фото: Sky News

"Я волнуюсь, конечно, волнуюсь. Но я надеюсь, что они до нас не дойдут. Я очень на это надеюсь", — заявила местная жительница Ольга.

Однако говорить с журналистами хотели не все. В частности, россиянин Михаил сразу заявил, что Великобритания — для этого враг. Он добавил, что с разрешения Запада ракета может попасть туда, где он стоит.

"И где мы будем? На кладбище", — заверил Михаил.

Если долгожданное разрешение все же будет получено, целями ВСУ станут не мирные жители, а вражеские пусковые установки и взлетно-посадочные полосы. Однако, как отмечают в СМИ, "этот факт удобно не замечать".

Житель Орла Леонид убежден, что ракеты достигнут города, только если российские "доблестные вооруженные силы позволят им это".

В целом несмотря на угрозы в Орле продолжается привычная жизнь. На развязанную войну намекают лишь призывные плакаты и военные муралы, которые уже стали частью ландшафта. Также после прорыва границы в Курской области в городе появились импровизированные бомбоубежища.

Анна Константинова была вынуждена бежать из города Рыльск вместе с семьей, когда началось наступление ВСУ. Ей обещали, что семья сможет вернуться домой в течение нескольких дней, но прошел уже месяц. Несмотря на это россиянка до сих пор верит Кремлю, что все под контролем.

"На войне бывают ошибки. Но я верю, что все получится и все будет хорошо", — подчеркнула она.

Целесообразность так называемой СВО женщина под сомнение даже не ставит. Она убеждена, что полномасштабное вторжение ВС РФ опередило нападение Украины.

85-летняя Людмила убегала из дома вблизи Суджи. Она вспоминает, как "над головами летали дроны", и обломки одного из них разбили лобовое стекло машины.

"Не знаю, как мы выжили", — отметила россиянка.

Несмотря на пережитый ужас она с гордостью заявила журналистам, что ее народ "всегда побеждал". Перечислив все войны, в которых участвовали россияне, женщина подчеркнула, что они "добрые" и "не хотят войны".

В издании добавили, что для Украины взамен понятно, что именно войны Россия и хочет. По той же причине на Западе рассматривают возможность дополнительной помощи украинцам в их борьбе.

Напомним, в Мурманской области РФ пытались сбить гражданский самолет, перепутав его с БПЛА. В небо взлетели два легкоспортивных самолета, и один из них подал сигнал бедствия, когда другой начали обстреливать из стрелкового оружия.

Партизаны "АТЭШ" побывали на Кингисеппском машиностроительном заводе. Они подчеркнули, что предприятие могло бы стать "отличной целью" для дальнобойного удара ВСУ.