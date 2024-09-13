Журналісти Sky News поспілкувались із жителями Орла, які вважають ворогом Велику Британію та бояться опинитися на цвинтарі. Російські переселенці вже місяць не можуть повернутись додому, але продовжують вірити, що у Москви все під контролем.

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У Росії бояться далекобійних ударів ЗСУ, але завзято підтримують розв’язану Кремлем війну. Репортаж з країни-агресорки опублікували 13 вересня у Sky News.

Іран постачає в Росію балістистичні ракети. Не виключено, що на тлі цих новин США нарешті дозволять Україні завдавати глибоких ударів по країні-агресорці наданими ракетами великої дальності.

У російському місті Орел вже схвильовані. ЗСУ наступають у Курській області трохи більш як у 160 кілометрах на південь і, в разі дозволу на глибші удари, населений пункт опиниться в зоні досяжності.

Місто Орел на карті Фото: Sky News

"Я хвилююся, звичайно, хвилююся. Але я сподіваюся, що вони до нас не дійдуть. Я дуже на це сподіваюся", — заявила місцева жителька Ольга.

Однак говорити з журналістами хотіли не всі. Зокрема, росіянин Михайло одразу заявив, що Велика Британія — для нього ворог. Він додав, що з дозволу Заходу ракета може влучити туди, де він стоїть.

"І де ми будемо? На цвинтарі", — запевнив Михайло.

Якщо довгоочікуваний дозвіл все ж буде отриманий, цілями ЗСУ стануть не мирні жителі, а ворожі пускові установки та злітно-посадкові смуги. Однак, як зазначають у ЗМІ, "цей факт зручно не помічати".

Житель Орла Леонід переконаний, що ракети досягнуть міста, тільки якщо російські "доблесні збройні сили дозволять їм це".

Загалом, попри загрози, в Орлі триває звичне життя. На розв’язану війну натякають лише призовні плакати та військові мурали, які вже стали частиною ландшафту. Також після прориву кордону у Курській області в місті з’явились імпровізовані бомбосховища.

Анна Константинова була змушена тікати з міста Рильськ разом із родиною, коли розпочався наступ ЗСУ. Їй обіцяли, що сім’я зможе повернутися додому протягом кількох днів, але минув вже місяць. Попри це, росіянка досі вірить Кремлю, що все під контролем.

"На війні бувають помилки. Але я вірю, що все вийде і все буде добре", — наголосила вона.

Доцільність так званої СВО жінка під сумнів навіть не ставить. Вона переконана, що повномасштабне вторгнення ЗС РФ випередило напад України.

85-річна Людмила тікала з дому поблизу Суджі. Вона згадує, як "над головами літали дрони" і уламки одного з них розбили лобове скло машини.

"Не знаю, як ми вижили", — зазначила росіянка.

Попри пережитий жах, вона з гордістю заявила журналістам, що її народ "завжди перемагав". Перерахувавши усі війни, в яких брали участь росіяни, жінка наголосила, що вони "добрі" та "не хочуть війни".

У виданні додали, що для України натомість зрозуміло, що саме війни Росія й хоче. З тієї ж причини на Заході розглядають можливість додаткової допомоги українцям у їхній боротьбі.

Нагадаємо, у Мурманській області РФ намагалися збити цивільний літак, переплутавши його з БПЛА. У небо злетіли два спортивні літаки і один з них подав сигнал лиха, коли інший почали обстрілювати зі стрілецької зброї.

Партизани "АТЕШ" побували на Кінгісеппському машинобудівному заводі. Вони зауважили, що підприємство могло б стати "чудовою ціллю" для далекобійного удару ЗСУ.