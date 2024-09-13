Іран передав РФ балістику дальністю до 120 км: чому це "на руку" Україні, — Подоляк (відео)

Радник голови ОП Михайло Подоляк зазначив, що Іран не вперше заперечує свою співпрацю з РФ. Попри це постачання матимуть два глобальні наслідки.

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Росія отримала від Ірану балістичні ракети, і це постачання може зіграти на користь України, пришвидшивши довгоочікувані рішення Заходу. Про це у коментарі "РБК-Україна" розповів радник керівника Офісу президента Михайло Подоляк.

Михайло Подоляк про наслідки постачання іранської балістики у РФ — з 0:54

З його слів, Іран може забезпечувати факт передання балістики, і робить так вже не вперше. Аналогічна ситуація була з постачання дронів-камікадзе типу Shahed та будівництвом заводу з їх виробництва на території РФ.

Політик зазначив, що будь-яка країна, відправляючи зброю агресору, порушує міжнародне право. За цим слідують санкції.

"Іран це усвідомлює. Тому, безумовно, вони будуть, скажімо так, будь-як говорити, спростовувати інформацію", — підкреслив Подоляк.

Він повідомив, що є підтвердження постачань Каспійським морем балістичних ракет малої дальності — на 100-120 кілометрів. Радник запевнив, що це матиме суттєві наслідки для Ірану. Зокрема, йдеться про розширення санкцій від США та Євросоюзу, які вже є відчутними для країни.

Однак є ще один наслідок нових постачань у РФ. Зі слів Подоляка, це пришвидшує ухвалення довгоочікуваних для України рішень — про додаткові системи ПРО та дозвіл на удари по території Росії.

"Тому що ми ж говоримо знову ж таки про балістику малої дальності. Тобто пускові установки, ви розумієте, будуть ставитись недалеко від лінії фронту для того, щоб їх ефективно використовувати. І тому масштабування ударів по глибині території РФ — це питання дуже й дуже близького часу. Тому що це розвиток війни", — підкреслив політик.

Нагадаємо, за даними Sky News, 4 вересня в Росію прибула партія у приблизно 220 балістичних ракет типу Fath-360. У ЗМІ розкрили маршрут, яким була доставлена зброя з Ірану.

Президент Володимир Зеленський відповів, чи застосовувала вже РФ іранські балістичні ракети. З його слів, Україна отримала від партнерів "таку саму інформацію" про постачання, яка фігурувала й у медіа.