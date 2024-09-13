Иран передал РФ баллистику дальностью до 120 км: почему это "на руку" Украине, — Подоляк (видео)

Советник главы ОП Михаил Подоляк отметил, что Иран не впервые отрицает свое сотрудничество с РФ. Несмотря на это поставки будут иметь два глобальных последствия.

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Россия получила от Ирана баллистические ракеты, и эта поставка может сыграть в пользу Украины, ускорив долгожданные решения Запада. Об этом в комментарии "РБК-Украина" рассказал советник руководителя Офиса президента Михаил Подоляк.

Михаил Подоляк о последствиях поставок иранской баллистики в РФ — с 0:54

По его словам, Иран может обеспечивать факт передачи баллистики, и делает так уже не впервые. Аналогичная ситуация была с поставкой дронов-камикадзе типа Shahed и строительством завода по их производству на территории РФ.

Политик отметил, что любая страна, отправляя оружие агрессору, нарушает международное право. За этим следуют санкции.

"Иран это осознает. Поэтому, безусловно, они будут, скажем так, как угодно говорить, опровергать информацию", — подчеркнул Подоляк.

Он сообщил, что есть подтверждение поставок по Каспийскому морю баллистических ракет малой дальности — на 100-120 километров. Советник заверил, что это будет иметь существенные последствия для Ирана. В частности, речь идет о расширении санкций от США и Евросоюза, которые уже ощутимы для страны.

Однако есть еще одно следствие новых поставок в РФ. По словам Подоляка, это ускоряет принятие долгожданных для Украины решений — о дополнительных системах ПРО и разрешение на удары по территории России.

"Потому что мы же говорим опять же о баллистике малой дальности. То есть пусковые установки, вы понимаете, будут ставиться недалеко от линии фронта для того, чтобы их эффективно использовать. И поэтому масштабирование ударов по глубине территории РФ — это вопрос очень и очень близкого времени. Потому что это развитие войны", — подчеркнул политик.

Напомним, по данным Sky News, 4 сентября в Россию прибыла партия в примерно 220 баллистических ракет типа Fath-360. В СМИ раскрыли маршрут, по которому было доставлено оружие из Ирана.

Президент Владимир Зеленский ответил, применяла ли уже РФ иранские баллистические ракеты. По его словам, Украина получила от партнеров "такую же информацию" о поставках, которая фигурировала и в медиа.