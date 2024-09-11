"Ложные разведданные": Тегеран не передавал России баллистические ракеты, — МИД Ирана

Министр иностранных дел страны Аббас Арагчи отверг обвинения в поставках баллистических ракет Москве, заявив, что санкции не являются решением.

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Иран не передавал Российской Федерации баллистические ракеты. Об этом заявил министр иностранных дел Ирана Аббас Арагчи. Соответствующее сообщение он разместил в соцсети Х в среду, 11 сентября.

По его словам, Соединенные Штаты Америки и Европа владеют недостоверной информацией.

"Опять же, США и "европейское трио" (Германия, Франция и Великобритания. — Ред.) действуют, руководствуясь ложными разведданными и ложной логикой. Иран НЕ поставлял баллистические ракеты в Россию. Сторонники санкций должны спросить себя: как Иран может производить и якобы продавать современное оружие?", — написал глава МИД Ирана.

Арагчи добавил, санкции являются не решением, а частью проблемы.

Отметим, это заявление прозвучало на пятый день после того, как 6 сентября газета The Times опубликовала материал со ссылкой на собственные источники, что Россия получила партию из более 200 баллистических ракет из Ирана. По их данным, разведывательная информация, находящаяся в распоряжении Киева, указывает на поставки морским путем в Россию ракет Fath-300, которые могут поражать цели на расстоянии до 112 км.

Напомним, 7 сентября член комитета по вопросам национальной безопасности парламента Ирана Ахмад Ардестани в интервью изданию Didban Iran сообщил, что Тегеран отправил баллистические ракеты Москве по бартеру.

10 сентября госсекретарь США Энтони Блинкен подтвердил, что Иран передал РФ баллистические ракеты малой дальности для войны против Украины и заявил, что санкции в отношении Тегерана неизбежны. Впоследствии Министерство финансов США объявило о санкциях против десяти физических и шести юридических лиц. Великобритания, Франция и Германия также ввели ограничения на деятельность иранских коммерческих авиалиний на своей территории.