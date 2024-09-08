"Хуже быть не может": в Иране признали, что передали России баллистические ракеты

Иранский депутат объяснил поставки РФ ракет и беспилотников необходимостью осуществлять бартер. Тегеран в обмен на оружие получает сою и пшеницу, а также "обходит санкции через партнерство с Россией".

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Иран передал баллистические ракеты России. Эту информацию подтвердил член комитета по вопросам национальной безопасности парламента Ирана Ахмад Бахшайеш Ардестани в интервью Didban Iran в субботу, 7 сентября.

Он признал военную помощь Ирана Москве менее чем через сутки после того, как миссия Ирана в ООН опровергла сообщение The Wall Street Journal о поставках баллистических ракет малой дальности в РФ.

"Мы вынуждены осуществлять бартер для удовлетворения наших потребностей, включая импорт сои и пшеницы. Часть бартера предусматривает отправку ракет, а другая часть — отправку военных беспилотников в Россию", — сказал Ардестани.

На вопрос, может ли отправка баллистических ракет в Россию привести к дальнейшим санкциям или запуску так называемого механизма snapback против Ирана, законодатель ответил: "Хуже, чем сейчас, быть не может. Мы даем ракеты Хезболле, ХАМАСу и Хашд аш-Шааби, то почему бы не дать их России?".

Иранский политик отметил, что его страна "продает оружие и получает доллары", а также "обходит санкции через партнерство с Россией".

"Мы импортируем из России сою, кукурузу и другие товары. Европейцы продают Украине оружие. НАТО вошло в Украину, то почему бы нам не поддержать нашего союзника, отправляя ракеты и беспилотники в Россию?", — добавил Ардестани.

Реакция Украины

Страна, которая помогает оружием террористическим организациям и террористическим государствам должна быть наказана. Так прокомментировал сообщение об отправке Ираном России баллистических ракет руководитель Офиса президента Андрей Ермак.

"В ответ на поставки России баллистических ракет нужно предоставить разрешение Украине уничтожать склады с этими ракетами западным оружием, чтобы избежать террора", — считает он.

Эти удары, по его убеждению, являются защитой, а не эскалацией.

Напомним, 6 сентября издание The Wall Street Journal сообщило, что Тегеран отправил России баллистические ракеты малой дальности. По данным The Times, речь идет о 200 баллистических ракетах Fath-360.

7 сентября постоянное представительство Ирана при ООН опровергло эту информацию, заявив, что "Иран не только сам воздерживается от подобных действий, но и призывает другие страны прекратить поставки оружия сторонам, вовлеченным в конфликт".