Иран отправил РФ 200 баллистических ракет: что о них известно, — The Times

Баллистические ракеты Fath-300 способны лететь на расстояние от 30 до 120 км и управляются со спутника, рассказали журналисты. Аналитики предупреждают, что РФ может получить от Ирана боеголовки, которые летят в четыре раза дальше.

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Россия получила от Ирана партию баллистических ракет в знак поддержки войны, которую Москва ведет в Украине. Вскоре ВС РФ может начать применять средства поражения, которые летят со скоростью 3 Маха на расстояние более 100 км. О том, какой тип ракет получил Кремль, рассказало издание The Times.

Журналисты получили информацию о поставке иранского оружия в РФ от неназванных источников в украинской разведке. Источники сообщили, что Россия получила 200 баллистических ракет Fath-300. Ракеты нагрузили на корабли, которые в среду 4 сентября прибыли в некоторый порт в Каспийском море. Собеседник The Times отметил, что появление этого оружия "меняет игру" на полях российско-украинской войны. Также этот человек заверил, что Украина ответит Ирану за такие действия.

"Иран заплатит за это двойную цену. Ответ будет жестким", — сказал украинский разведчик.

В статье указывается, что РФ получит ракеты тактического радиуса действия — то есть они будут лететь на расстояние до 120 км. При этом под ударом могут оказаться крупные города, например, Харьков и Сумы. Также под угрозой населенные пункты неподалеку от линии фронта.

"Это может реально повлиять на поле боя на восточном Донбассе", — привели журналисты комментарий старшего научного сотрудника Вашингтонского института ближневосточной политики Фарзина Надими.

Надими также беспокоится о том, что в следующей партии ракет, которую Иран может отправить России, окажутся ракеты большего радиуса действия — до 500 км.

Ракеты Fath-300 — характеристики

Fath-300 — баллистическая ракета малого радиуса действия со спутниковым наведением, которую военные Иране называют аналогом американского HIMARS, написало в 2022 году государственное издание Tasnim News.

Характеристики Fath-300:

физические размеры — длина 4 м, диаметр 30 см;

вес — общий 850-1100 кг, боевая часть 150 кг;

дальность — 30-120 км;

скорость — в момент захода на цель 4 Маха (1361 м/с), в полете 3 Маха (1020 м/с);

пусковая установка Fath-360 поставляется с двумя, тремя, четырьмя или шестью пусковыми контейнерами;

спутниковое наведение.

В сети можно отыскать кадры с пусковой установкой Fath-360. На видео показывают грузовик с пусковыми, ракету, момент пуска и то, что установка прекрасно помещается в военно-транспортный самолет.

Ракеты Fath-300 — характеристики

Отметим, 6 сентября издание The Wall Stret Journal сообщило со ссылкой на собственные источники в Европе и США, что РФ получила от Ирана партию баллистических ракет. Тип и количество ракет не указывались. После этого появились заявления представителей международного сообщества, которые выразили обеспокоенность и предупредили о наложении санкций на Тегеран.

Ранее Фокус рассказывал об определенных аспектах российско-иранских отношений. В частности, Иран предостерег Кремль, что не стоит становиться на сторону Азербайджана в конфликте с Арменией. Предостережение прозвучало во время визита Владимира Путину, который договаривался об азербайджанском газе.

Напоминаем, британский военный аналитик Шон Белл объяснил, почему баллистические ракеты Ирана опасны для Украины.