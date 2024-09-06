Иран уже передал России баллистические ракеты, — WSJ

По словам журналистов, Москва получила еще один мощный военный инструмент для использования в войне против Украины

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Иран уже отправил в Россию баллистические ракеты малой дальности. Об этом пишет издание Wall Street Journal со ссылкой на американских и европейских чиновников.

Сообщается, что этот шаг со стороны Тегерана последовал за строгими предупреждениями Запада не поставлять это оружие Кремлю.

В материале говорится, это произошло на фоне усиления российских ракетных ударов по украинским городам и инфраструктуре. Из-за новых в последние дни погибли десятки мирных жителей.

По словам европейских чиновников, Вашингтон проинформировал союзников о действиях Ирана. При этом ранее страны G7 пообещали применить к Ирану скоординированные санкции, если Иран отправит ракеты в Россию для использования в войне против Украины.

Ранее СМИ сообщали, что Иран предостерег РФ от принятия стороны Азербайджана в пограничном споре. Тегеран выступает против создания Зангезурского коридора. Журналисты не исключают, что спор между Тегераном и Москвой может иметь более широкие геополитические последствия.

Также военный аналитик Шон Белл говорил, что Иран готовится РФ баллистические ракеты. По его словам, президент РФ Владимир Путин заключил контракт с Ираном в декабре, поэтому предполагается, что поставки неизбежны. Так, РФ получит два типа баллистических ракет малой дальности. Собственное ограниченное производство ракет "Искандер" россияне могут направить на дальние цели.