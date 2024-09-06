Россия теряет позиции в "Оси зла": как Иран бьет по Путину в Красном море

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Иран усмиряет Московию: иранские прокси атакуют танкеры с российской нефтью

Неспособность Путина контролировать ситуацию в Красном море и защитить интересы российского бизнеса подрывает доверие к РФ как мощной державе. За этим прорезаются иранские уши.

Путин оказался в ловушке собственных амбиций. Стремление доминировать на мировой арене и подорвать западный миропорядок привело к созданию сложной сети союзов, которые не всегда действуют слаженно и предсказуемо. С конца 2023 года хуситы атакуют корабли в Красном море. Официально, это месть Израиля за операцию в секторе Газа, но они утверждают, что нападают только на суда, имеющие отношение к Израилю или заходившие в тамошние порты.

На самом деле под удар все чаще попадают танкеры, которые перевозят российскую нефть, например, "Blue Lagoon I" под флагом Панамы, пораженный 2 сентября, или же танкеры с россиянами на борту, как Sounion под греческим флагом: йеменские террористы даже пытались взорвать его, напугав в конце августа экологов и отдыхающих на пляжах Красного моря.

Хуситы являются частью так называемой тегеранской прокси "Оси сопротивления" — антиизраильского и антизападного альянса региональных вооруженных формирований (в который входят палестинский ХАМАС и ливанская "Хезболла"). С конца 2015 г. они контролируют большую часть северо-западного Йемена.

Горящий танкер Sounion с российскими моряками на борту

Интересная круговерть: Иран поставляет оружие России и йеменским хуситам. Хуситы "штормят" танкеры с российской нефтью, обстреливая их, вероятно, теми же ракетами и "Шахедами", которые получает РФ. А Иран за этим всем наблюдает.

Тегеран воспользовался ситуативной слабостью РФ и повернул ситуацию в свою пользу: усиливая влияние в регионе, аятоллы получают политические и экономические преимущества. Атаки на танкеры с российской нефтью — не только экономический удар по Московии, но и сигнал, что именно Тегеран может давать гарантии безопасности в Красном море.

Что-то подсказывает, что российский диктатор где-то попытался прокачать свое влияние в регионе и "поймал" отдачу. Если этого окажется мало, то хуситы получат больше боеприпасов и "случайно" будут попадать в большее количество танкеров с российской нефтью.

Похоже, что, уступив лидерство Китаю в той всей антиутопии, РФ теперь вынуждена отстаивать свое право занять вторую ступеньку, в частности, в конкуренции с Ираном: Тегеран заинтересован создать свою сеть влияния на Ближнем Востоке. Казалось бы, стратегические цели обоих государств сейчас совпадают, но это вовсе не означает, что они едины в тактических подходах.

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