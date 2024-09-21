Related video

Зерном с оккупированных территорий Кремль покупает лояльность неустойчивых союзников в Африке и Азии. Стоимость исчисляется в миллиардах.

За время широкомасштабного вторжения рашисты вывезли с оккупированных территорий зерна на $6,4 млрд, сообщает The Wall Street Journal. И это лишь часть финансовой "рентабельности" войны.

Зерно вывозят со всех захваченных территорий. Из Московии понаехали немало государственных и частных компаний, которые только этим и занимаются, зарабатывая миллионы долларов.

Покупателей находят по всему миру: Турция, Израиль и его ярый враг Сирия. Есть клиенты в ОАЭ, Египте, Китае, Индии. Среди свежих — Йемен. Кое-где знают о происхождении зерна, иногда оно "отмывается" через российские порты.

Одним из потребителей является Иран. Тамошние чиновники признаются, что они обменивают ракеты и "Шахеды" на пшеницу и ячмень со значительной скидкой в 34%, то есть значительно дешевле рыночных цен.

"Шахеды" — в обмен на зерно Фото: Из открытых источников

Торгуют зерном очень часто те же бизнесмены, которые поставляют Путину оружие и финансируют боевые подразделения. Также в списке коммерческих бенефициаров "СВО" есть депутаты "Единой России", олигархи и силовики.

Но не зерном единым: оккупанты мародерят железную руду, уголь, титан, уран, марганец, золото и литий. С 2014 года "релокировали" порезанные на металлолом заводы, оборудование из шахт, даже имущество исправительных колоний. Строительство железной дороги на оккупированных территориях также не в последнюю очередь связано с мародерством.

Украина пытается привлечь внимание мира к государству-вору, которое грабит оккупированные территории. Результаты есть, Катар, Египет, Турция, даже Ливан якобы отказались покупать краденое зерно, но, вероятно, теперь к ним будет поступать "отмытое" в Мордоре.

Мораль проста: можно уйти от орды, но орда из московитов не ушла. У каждого из них своя "собачья будка", которую он стремится вывезти из Украины: все они мародеры, просто у каждого свои масштабы и возможности.

Автор выражает личное мнение, которое может не совпадать с позицией редакции. Ответственность за опубликованные данные в рубрике "Мнения" несет автор.

Источник

Важно