Українське зерно - на російські потреби: як РФ мародерствує на окупованих територіях

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Зерном з окупованих територій Кремль купує лояльність нестійких союзників у Африці та Азії. Вартість обчислюється в мільярдах.

За час широкомасштабного вторгнення рашисти вивезли з окупованих територій збіжжя на $6,4 млрд, повідомляє The Wall Street Journal. І це лише частина фінансової "рентабельності" війни.

Збіжжя вивозять з усіх загарбаних територій. Із Московії понаїхали чимало державних і приватних компаній, які тільки цим і займаються, заробляючи мільйони доларів.

Покупців знаходять по всьому світу: Туреччина, Ізраїль і його затятий ворог Сирія. Є клієнти в ОАЕ, Єгипті, Китаї, Індії. Серед свіжих — Ємен. Подекуди вони знають про походження зерна, інколи воно "відмивається" через російські порти.

Одним зі споживачів є Іран. Тамтешні чиновники зізнаються, що вони обмінюють ракети й "Шахеди" на пшеницю та ячмінь зі значною знижкою в 34%, тобто значно дешевше від ринкових цін.

'Шахеди' - в обмін на зерно Фото: З відкритих джерел

Торгують зерном дуже часто ті ж самі бізнесмени, які постачають Путіну зброю та фінансують бойові підрозділи. Також у списку комерційних бенефіціарів "СВО" є депутати "Единой Росии", олігархи та силовики.

Та не зерном єдиним: окупанти мародерять залізну руду, вугілля, титан, уран, марганець, золото та літій. З 2014 року"релокували" порізані на металобрухт заводи, устаткування із шахт, навіть майно виправних колоній. Будівництво залізниці на окупованих територіях також не в останню чергу повʼязано з мародерством.

Україна намагається привернути увагу світу до держави-злодія, що грабує захоплені території. Результати є, Катар, Єгипет, Туреччина та навіть Ліван нібито відмовилися купувати крадене збіжжя, але, ймовірно, тепер до них надходитиме "відмите" у Мордорі.

Мораль проста: можна піти від орди, але орда з московитів не пішла. У кожного з них своя "собача будка", яку він прагне вивезти з України: всі вони мародери, просто у кожного свої масштаби та можливості.

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