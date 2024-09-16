Від 800 млн до 6 млрд: розслідувачі виявили схеми заробітку РФ на краденому українському зерні

Іран купує у РФ зернову продукцію за ціною, яка становить третину ринкової, пояснили розслідувачі. При цьому російські підприємці запевняють, що налагодили ефективні схеми експорту зерна попри усі міжнародні санкції.

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Росія з перших місяців вторгнення у 2022 році вивезла з України близько 4 млн тонн зерна та іншої сільськогосподарської продукції. Низка країн світу, серед них Іран та Ємен, купили крадене зерно і сплатили за нього кошти, якими росіяни продовжили фінансувати війну проти українців. Про те, які схеми напрацювали компанії РФ для торгівлі українським збіжжям, розповіло видання The Wall Street Journal (WSJ).

Розслідувачі WSJ скористались даними кількох аналітичних центрів (SeaKrime, Texty, Project Expedite Justice), які стежать за протизаконною діяльністю РФ, поспілкувались з представниками Офісу генпрокурора та самостійно дослідили рух зерна, вкраденого росіянами на території України. Згідно з попередніми оцінками, протягом майже трьох років війни РФ незаконно вивезла понад 4 млн тонн збіжжя. За це російські компанії отримали від 800 млн до 6,4 млрд дол. Основні покупці — Іран, Ємен, Сирія, а також Єгипет, Коста-Рика та низка інших країн. При цьому вони використовували спеціальні схеми, щоб обійти санкції. Серед них — приховували документацію на кораблях, які заходили в Кримські порти, змішували крадене зерно зі збіжжям з законним походженням, шукали посередників в Туреччині та Об'єднаних Арабських Еміратах, які погоджувались на оборудки. Крім того, один з напрямків дії РФ — це удари по кораблях, які вивозять зерно з українських портів.

РФ і зерно

У розслідуванні WSJ фігурує російська компанія United Shipbuilding Corp., яка виробляє військові та цивільні кораблі, ТОВ "Агро-Фрегат" (з окупованого Криму), Helios Plus (діяла на окупованій частині Харківської області), іранська компанія Pars Holding та Islamic Republic of Iran Shipping Lines (контролюються Корпусом вартових Ісламської революції).

Про деякі деталі оборудок з Іраном у соцмережах розповів російський підприємець Ігор Рудецький, пояснили в статті. У одному з його дописів вказано, що він вільно спілкувався з керівниками компанії, яка безпосередньо пов'язана лідером Ірану Алі Хаменеї. Також росіянин написав, що працює над налагодженням схем торгівлі з Китаєм, Індією, Африкою. З його слів, наведених WSJ, випливає, що начебто експорт зерна з РФ не обмежений міжнародними санкціями і що він отримав потрібне "за реальні гроші" в угоді, яка була "юридично бездоганною".

Тим часом Катерина Яресько, аналітик SeaKrime повідомила, що Москва продає Тегерану ячмінь за ціною 140 дол. за тонну, і це становить лише 34% ринкової ціни. При цьому західні спецслужби регулярно повідомляють, як ЗС РФ отримують все нові види зброї (дрони, балістичні ракети тощо) від партнерів з Ірану.

"Схоже, що війна годує себе. Незаконна торгівля приносить дохід спонсорованій Кремлем системі, яка, зокрема, сприяє продовженню війни та окупації", — журналісти навели слова Паскаля Турлан, керівника правозахисної організації Project Expedite Justice, яка допомагає Україні розслідувати злочини РФ.

Зазначимо, у липні 2024 року в Одесі затримали корабель USKO MFU, який раніше вивозив крадене зерно з Криму. Як з'ясували слідчі, у 2023 році корабель під прапором Камеруну був у порту Севастополя, звідки вивіз 3 тис. тонн збіжжя.

Нагадуємо, на початку вересня видання The Times заявило, що Іран передав РФ 200 балістичних ракет Ftah-360. Після цього аналітики пояснили, які цілі зможе досягнути російське командування, застосовуючи ці ракети на лінії фронту в Україні.