Іран відправив РФ 200 балістичних ракет: що про них відомо, — The Times

Балістичні ракети Fath-360 здатні летіти на відстань від 30 до 120 км і керуються з супутника, розповіли журналісти. Аналітики попереджають, що РФ може отримати від Ірану боєголовки, які летять у чотири рази далі.

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Росія отримала від Ірану партію балістичних ракет на знак підтримки війни, яку Москва веде в Україні. Незабаром ЗС РФ може почати застосовувати засоби ураження, які летять зі швидкістю 3 Маха на відстань понад 100 км. Про те, який тип ракет отримав Кремль, розповіло видання The Times.

Журналісти отримали інформацію про поставку іранської зброї у РФ від неназваних джерел в українській розвідці. Джерела повідомили, що Росія отримала 200 балістичних ракет Fath-360. Ракети навантажили на кораблі, які у середу 4 вересня прибули у деякий порт у Каспійському морі. Співрозмовник The Times наголосив, що поява цієї зброї "змінює гру" на полях російсько-української війни. Також ця людина запевнила, що Україна відповість Ірану за такі дії.

"Іран заплатить за це подвійну ціну. Відповідь буде жорсткою", — сказав український розвідник.

У статті вказується, що РФ отримає ракети тактичного радіуса дії — тобто вони летітимуть на відстань до 120 км. При цьому під ударом можуть опинитись великі міста, наприклад, Харків та Суми. Також під загрозою населені пункти неподалік від лінії фронту.

"Це може реально вплинути на поле бою на східному Донбасі", — навели журналісти коментар старшого наукового співробітника Вашингтонського інституту близькосхідної політики Фарзіна Надімі.

Надімі також турбується щодо того, що у наступній партії ракет, яку Іран може відправити Росії, опиняться ракети більшого радіуса дії — до 500 км.

Ракети Fath-360 — характеристики

Fath-360 — балістична ракета малого радіуса дії з супутниковим наведенням, яку військові Ірані називають аналогом американського HIMARS, написало у 2022 році державне видання Tasnim News.

Характеристики Fath-300:

фізичні розміри — довжина 4 м, діаметр 30 см;

вага —загальна 850-1100 кг, бойова частина 150 кг;

дальність — 30-120 км;

швидкість — у момент заходу на ціль 4 Маха (1361 м/с), у польоті 3 Маха (1020 м/с);

пускова установка Fath-360 поставляється з двома, трьома, чотирма або шістьма пусковими контейнерами;

супутникове наведення.

У мережі можна відшукати кадри з пусковою установкою Fath-360. На відео показують вантажівку з пусковими, ракету, момент пуску і те, що установка прекрасно поміщається у військово-транспортний літак.

Ракети Fath-360 - характеристики

Зазначимо, 6 вересня видання The Wall Stret Journal повідомило з посиланням на власні джерела у Європі та США, що РФ отримала від Ірану партію балістичних ракет. Тип та кількість ракет не вказувались. Після цього з'явились заяви представників міжнародної спільноти, які висловили стурбованість і попередили про накладання санкцій на Тегеран. Раніше Фокус розповідав про певні аспекти російсько-іранських відносин. Зокрема, Іран застеріг Кремль, що не варто ставати на бік Азербайджану у конфлікті з Вірменією. Застереження пролунало під час візиту Володимира Путіну, який домовлявся про азербайджанський газ.

Нагадуємо, британський військовий аналітик Шон Белл пояснив, чому балістичні ракети Ірану небезпечні для України.