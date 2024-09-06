Тривожний сигнал для України: поява іранської балістики у РФ неминуча, — Sky News

Журналісти Sky News поділилися інсайдерською інформацією про те, що іранські ракети можуть з'явитися у Росії вже найближчими днями. А власне виробництво "Іскандерів" РФ тепер пустить на далекі цілі.

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Неминучі постачання іранських балістичних ракет Росії викликають серйозні побоювання, заявив британський військовий аналітик Шон Белл. Росія схильна застосовувати й стару зброю, але, на відміну від України, у російських військ є достатній її обсяг. Про це пише Sky News.

"Обом сторонам не вистачає зброї, і наразі РФ наростила своє внутрішнє виробництво, але вона відчайдушно потребує зброї з Ірану та Північної Кореї", — пояснив експерт.

За його словами, президент РФ Володимир Путін уклав контракт з Іраном у грудні, тому передбачається, що постачання неминучі. За словами Белла, РФ отримає два типи балістичних ракет малої дальності.

"Таким чином, Росія збільшить обсяг наявних ракет. Але це також означатиме, що все власне обмежене виробництво ракет "Іскандер" тепер можуть спрямувати на дальні цілі — і це тривожить", — пояснив він.

Іранські ракети у РФ: питання кількох днів

Іранські ракети Khorramshahr

Белл звернув увагу на те, що протягом останніх кількох тижнів російські солдати перебували на навчанні в Ірані.

"Хоча повідомлення про це неймовірно секретні, за інформацією, яку я отримав, це вже неминуче. Тож це питання кількох днів", — додав експерт.

Говорячи про заяву керівництва Великої Британії, яке повідомило про підготовлювану партію з понад 650 ракет LMM Martlet для України, військовий експерт уточнив, що важливо проявляти обережність у постачанні найсучаснішої зброї в країну, яку роздирає війна, адже вона може опинитися в руках Росії.

Він також додав, що Україна відчайдушно потребує збройових технологій у відповідних обсягах, "тому це велика проблема на цей час".

Нагадаємо, що, за оцінками аналітиків "Інституту вивчення війни", наступ на Донеччині не віщує обвалення фронту, а у РФ надмірно перебільшують досягнення.

Раніше Фокус повідомляв, що в DeepState розповіли про маневри ЗС РФ на Покровському напрямку і зазначили, що стабілізація фронту поки не передбачається.