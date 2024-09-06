Иран в ближайшие дни передаст РФ баллистические ракеты: почему это тревожный сигнал для Украины

Журналисты Sky News поделились инсайдерской информацией о том, что иранские ракеты могут появиться у России уже в ближайшие дни. А собственное производство "Искандеров" РФ теперь пустит на дальние цели.

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Неизбежные поставки иранских баллистических ракет России вызывают серьезные опасения, заявил британский военный аналитик Шон Белл. Россия склонна применять и старое оружие, но, в отличие от Украины, у российских войск имеется достаточный его объем. Об этом пишет Sky News.

"Обеим сторонам не хватает оружия, и в настоящее время РФ нарастила свое внутреннее производство, но она отчаянно нуждается в оружии из Ирана и Северной Кореи", — объяснил эксперт.

По его словам, президент РФ Владимир Путин заключил контракт с Ираном в декабре, поэтому предполагается, что поставки неизбежны.

По словам Белла, РФ получит два типа баллистических ракет малой дальности.

"Таким образом, Россия увеличит объем имеющихся ракет. Но это также будет означать, что все собственное ограниченное производство ракет "Искандер" теперь могут направить на дальние цели — и это тревожит", — объяснил он.

Иранские ракеты в РФ: вопрос нескольких дней

Иранские ракеты Khorramshahr

Белл обратил внимание на то, что в течение последних нескольких недель российские солдаты находились на обучении в Иране.

"Хотя сообщения об этом невероятно секретны, по информации, которую я получил, это уже неизбежно. Так что это вопрос нескольких дней", — добавил эксперт.

Говоря о заявлении руководства Великобритании, сообщившего о готовящейся партии в более чем 650 ракет LMM Martlet для Украины, военный эксперт уточнил, что важно и проявлять осторожность в поставках самого современного оружия в раздираемую войной страну, ведь оно может оказаться в руках России.

Он также добавил, что Украина отчаянно нуждается в оружейных технологиях в соответствующих объемах, "поэтому это большая проблема на данный момент".

Напомним, что, по оценкам аналитиков "Института изучения войны", наступление в Донецкой области не предвещает обрушения фронта, а в РФ излишне преувеличивают достижения.

Ранее Фокус сообщал, что в DeepState рассказали о маневрах ВС РФ на Покровском направлении и отметили, что стабилизация фронта пока не предвещается.