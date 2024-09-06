Новый пакет вооружений: Великобритания передаст Украине 650 ракет LMM Martlet (видео)

Данный вид вооружения был создан для поражения небольших, быстро движущихся целей, что усилит возможности Украины по защите своей территории и инфраструктуры от воздушных угроз.

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Великобритания 6 сентября объявила о новом пакете мер по усилению противовоздушной обороны Украины на сумму 162 млн фунтов стерлингов. В рамках этого пакета Украина получит 650 легких многоцелевых ракет (LMM) Martlet для защиты от российских воздушных атак. Об этом говорится в сообщении британского правительства.

О решении объявил министр обороны Великобритании Джон Хили на заседании Контактной группы по вопросам обороны Украины на базе ВВС США в Рамштайне. Это стало первым участием главы британского оборонного ведомства в таком формате.

Данные меры стали результатом двусторонней встречи между Хили и украинским министром обороны Рустемом Умеровым в Лондоне, на которой обсуждались планы по увеличению военной помощи Украине. Первая партия таких ракет поступит в Украину уже до конца этого года. Кроме того, до конца 2024 года Великобритания планирует поставить Украине артиллерийские боеприпасы на сумму 300 млн фунтов стерлингов.

Ракета Martlet и ее характеристики

Легкая многоцелевая ракета Martlet (LMM) была разработана компанией Thales и поступила на вооружение в 2020 году. Этот тип ракет создавался для поражения небольших, быстро движущихся целей и может использоваться как на суше, так и на море или в воздухе.

Ракета весом всего 13 кг оснащена многорежимной системой наведения, включая лазерный луч и полуактивное лазерное наведение, что позволяет ей быть универсальным средством против различных целей.

Martlet может развивать скорость до 1,5 Маха и обладает дальностью до 8 км. Она уже применялась в боевых действиях, включая участие вооруженных сил Украины в ходе текущего конфликта.

Ракета адаптирована для использования с множества платформ, таких как вертолеты, морские корабли и беспилотники. Ее модульная конструкция позволяет модернизировать систему в зависимости от боевых задач. Например, в британских вооруженных силах они используются в двух сегментах – либо под ПЗРК Marlet или ЗРК малой дальности Stormer HVM, либо как легкие противокорабельные ракеты под системы Leonardo AW159 Wildcat HMA2 авиации Королевских ВМС.

Ожидается, что поставки данного вида вооружения усилит возможности Украины по защите своей территории и инфраструктуры от воздушных угроз, а также станет важным шагом в укреплении оборонных связей между Великобританией и Украиной.

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Британия заказала партию ракет Martlet: оружие также получит Украина (видео)

Напомним, президент Украины Владимир Зеленский находится в Германии, где впервые лично принимает участие в заседании Контактной группы по вопросам обороны Украины в формате "Рамштайн".