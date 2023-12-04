Для борьбы с "шахедами": Украина получила от Британии управляемые ракеты Martlet, — Times

По данным издания, пока нет официальных сообщений о поставках ракет. Это вооружение уже успешно применяли в Украине по целям в воздухе. В частности, украинские военные уничтожили БПЛА "Орлан" и вертолет Ка-52 ВС РФ.

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Великобритания передала Силам обороны Украины ракеты Martlet для борьбы с ударными беспилотниками Shahed иранского производства, которые Россия применяет для атак по городам Украины. Это управляемое вооружение является частью современных систем, переданных для противодействия данным беспилотникам, сообщает The Times.

Ракеты Martlet, созданные компанией Thales Air Defense, представляют собой легкие многоцелевые управляемые ракеты. При этом издание отмечает, что на данный момент нет официальных сообщений о поставках ракет.

По данным журналистов, изначально Минобороны Великобритании разместило заказ на 1000 таких ракет, начиная с 2013 года. Однако первоначальная оперативная готовность была достигнута только в 2021 году, а полная оперативная способность планируется к 2024 году.

Ракета Martlet обеспечивает единую линейку вооружений, которая может использоваться в различных режимах: морском, для атаки на цели на земле, запуска с воздуха и для поражения воздушных целей с земли.

Ракеты Martlet успешно применили в Украине

Стоит отметить, что в мае 2022 года появилось видео работы ПЗРК по российскому беспилотникe "Орлан-10". СМИ смогли идентифицировать эти ракеты как Martlet благодаря особенностям их транспортно-пускового контейнера зенитной управляемой ракеты.

Также в июне 2022 года ракеты Martlet были использованы для уничтожения российского вертолета Ка-52.

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В ноябре 2022 года были опубликованы кадры работы зенитно-ракетного комплекса Stormer HVM, который поразил цель противника в воздухе легкой многоцелевой управляемой ракетой Martlet.