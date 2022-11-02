Британский ЗРК Stormer успешно поразил цель в небе над Украиной (видео)

Военные специалисты выразили мнение, что Stormer HVM поразил цель легкой многоцелевой управляемой ракетой Martlet.

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Зенитно-ракетный комплекс Stormer HVM успешно поразил цель противника в воздушном пространстве Украины. Соответствующее видео опубликовал информационный портал Deep State UA в своем канале в Телеграме.

На кадрах видно пульт управления этого зенитно-ракетного комплекса. На него выведено изображение с оптико-электронной станции комплекса, с помощью которой оператор в полуавтоматическом режиме наводит ракету на цель.

В ОО "Украинский милитарный центр" выразили версию, что Stormer HVM поразил цель легкой многоцелевой управляемой ракетой Martlet.

"На это указывает характерный реактивный след в воздухе, скорость ракеты и сильный взрыв боевой части на конечном отрезке пути", — говорится в сообщении центра.

Stormer HVM: что о нем известно

Stormer HVM — это зенитно-ракетный комплекс малой дальности, предназначенный для уничтожения вертолетов и летящих на малых высотах самолетов. Состоит из пусковой установки ракет Starstreak или Martlet LMM с 8 транспортно-пусковыми контейнерами, установленными на бронированную гусеничную платформу Stormer.

На крыше машины также установлен панорамный (всеракурсный) прицел и система предупреждения о воздушной угрозе для определения целей и определения их приоритетности.

Напомним, бойцы ВСУ заканчивают обучения на ЗРК NASAMS. В течении последних нескольких недель норвежские инструкторы обучали не менее 100 украинских военных эксплуатации и обслуживанию системы NASAMS, а также связанных с ней боеприпасов.

Фокус также писал о том, что Украина получит восемь систем ПВО NASAMS. Две системы NASAMS развернут на территории Украины в ближайшее время, еще шесть Киев получит со временем.