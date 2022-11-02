"Будут доставлены в ближайшие дни": бойцы ВСУ заканчивают обучения на ЗРК NASAMS, — NYT

В течении последних нескольких недель норвежские инструкторы обучали менее 100 украинских военных эксплуатации и обслуживанию системы NASAMS, а также связанных с ней боеприпасов.

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Несколько десятков бойцов вооруженных сил Украины завершают обучение в Норвегии по использованию передовых зенитных ракетных комплексов NASAMS, которые передали США. Таким образом их могут доставить в Украину уже в ближайшие дни. Об этом сообщает американское издание The New York Times со ссылкой на источники.

По информации журналистов, в течении последних нескольких недель норвежские инструкторы работали с менее чем 100 украинскими военнослужащими. Их обучали эксплуатации и обслуживанию системы NASAMS, а также связанных с ней боеприпасов.

Высокопоставленный чиновник из Пентагона рассказал, что первые две системы будут в Украине "в самом ближайшем будущем".

В издании отмечают, что предоставление NASAMS Украине позволит решить проблемы с поставками ракет к этому ЗРК из-за уникальной конструкции. Вместо запуска ракет-перехватчиков, специально созданных для задач ПВО, NASAMS запускает менее дорогие ракеты, предназначенные для запуска истребителями в воздушных боях с другими боевыми самолетами. ЗРК может запускать ракеты производства США, находящиеся на вооружении многих стран НАТО и дружественных стран.

А поскольку на этих ракетах есть маркировка, указывающая на то, что они были произведены в Соединенных Штатах, эти страны могут оказывать помощь в тайне и не вызывать гнев и возможное возмездие со стороны России.

Что известно о NASAMS?

NASAMS — передвижной норвежский зенитный ракетный комплекс, который предназначен для борьбы с маневрирующими аэродинамическими целями на малых и средних высотах. Этот ЗРК может уничтожать дроны, баллистические ракеты, вертолеты, самолеты, крылатые ракеты и другие цели.

Напомним, 1 ноября в Пентагоне сообщили, что Украина получит восемь систем ПВО NASAMS. Две системы NASAMS развернут на территории Украины в ближайшее время, еще шесть Киев получит со временем.

28 октября США объявили о новой военной помощи Украине. Туда вошли боеприпасы для HIMARS, снаряды для высокоточной артиллерии, вооружение и техника.