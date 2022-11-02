"Будуть доставлені найближчими днями": бійці ЗСУ закінчують навчання на ЗРК NASAMS, — NYT

Протягом останніх кількох тижнів норвезькі інструктори навчали не менше ніж 100 українських військових експлуатації та обслуговування системи NASAMS, а також пов'язаних з нею боєприпасів.

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Декілька десятків бійців збройних сил України завершують навчання в Норвегії з використання передових зенітних ракетних комплексів NASAMS, які передали США. Отже, їх можуть доставити в Україну вже найближчими днями. Про це повідомляє американське видання The New York Times із посиланням на джерела.

За інформацією журналістів, протягом останніх кількох тижнів норвезькі інструктори працювали з не менш ніж 100 українськими військовослужбовцями. Їх навчали експлуатації та обслуговування системи NASAMS, а також пов'язаних із нею боєприпасів.

Високопосадовець із Пентагону розповів, що перші дві системи будуть в Україні "найближчим часом".

У виданні зазначають, що надання NASAMS Україні дозволить вирішити проблеми з постачанням ракет до цього ЗРК через унікальну конструкцію. Замість запуску ракет-перехоплювачів, спеціально створених для завдань ППО, NASAMS запускає менш дорогі ракети, призначені для запуску винищувачів повітряних боїв з іншими бойовими літаками. ЗРК може запускати ракети виробництва США, що знаходяться на озброєнні багатьох країн НАТО та дружніх країн.

А оскільки на цих ракетах є маркування, що вказує на те, що вони були зроблені в Сполучених Штатах, ці країни можуть надавати допомогу в таємниці і не викликати гніву та можливої відплати з боку Росії.

Що відомо про NASAMS?

NASAMS — пересувний норвезький зенітний ракетний комплекс, який призначений для боротьби з маневрувальними аеродинамічними цілями на малих та середніх висотах. Цей ЗРК може знищувати дрони, балістичні ракети, вертольоти, літаки, крилаті ракети та інші цілі.

Нагадаємо, 1 листопада у Пентагоні повідомили, що Україна отримає вісім систем ППО NASAMS. Дві системи NASAMS розгорнуть на території України найближчим часом, ще шість Київ отримає згодом.

28 жовтня США оголосили про нову військову допомогу Україні. Туди увійшли боєприпаси для HIMARS, снаряди для високоточної артилерії, озброєння та техніка.