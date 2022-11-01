США передадуть Україні вісім систем ППО NASAMS та протидронові системи Vampire, — Пентагон

Дві системи NASAMS розгорнуть на території України найближчим часом, ще шість Київ отримає згодом.

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США передадуть Україні вісім систем протиповітряної оборони NASAMS та боєприпаси до них. Найближчим часом дві системи розгорнуть у нашій країні, ще шість Київ отримає згодом. Про це повідомили у Пентагоні.

Також відомо, що Міноборони США зобов'язалися надати Україні засоби протидії ворожим безпілотникам, включаючи систему Vampire.

"Ми також зобов'язалися надати засоби протидії безпілотникам, включаючи систему VAMPIRE та інші системи радіолокації", — сказано в повідомленні.

Крім того, у Пентагоні наголосили, що системи ППО Україна також отримає від інших держав.

"Німеччина погодилася надати чотири системи IRIS-T. Вони дуже добре використані в Україні. Іспанія відгукнулася на заклик надати систему ППО HAWK. Низка країн також передала боєприпаси для NASAMS", — розповіли у відомстві.

Що відомо про NASAMS та VAMPIRE

NASAMS — пересувний норвезький зенітний ракетний комплекс, який призначений для боротьби з маневреними аеродинамічними цілями на малих і середніх висотах. Цей ЗРК може знищувати дрони, балістичні ракети, вертольоти, літаки, крилаті ракети та інші цілі.

[ + – ] ЗРК NASAMS

VAMPIRE це кінетична система, яка використовує невеликі ракети, щоб збивати безпілотники. Система складається з чотириствольної ракетної установки та набору датчиків, розроблених для легкої установки на пікапи та комерційні автомобілі.

[ + – ] Система Vampire

Нагадаємо, 26 жовтня повідомлялося, що уряд США отримав системи NASAMS, призначені для України. США пообіцяли доставити два NASAMS протягом кількох тижнів та ще шість протягом тривалішого періоду часу.

28 жовтня Пентагон оголосив новий пакет військової допомоги для України. До нього увійшли боєприпаси для HIMARS, снаряди для високоточної артилерії, озброєння та техніка.