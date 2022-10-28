Пентагон оголосив про новий пакет військової допомоги Україні: що в нього ходить

За словами голови ВП Андрія Єрмака, до пакету військової допомоги увійшли боєприпаси для HIMARS, снаряди для високоточної артилерії, озброєння та техніка.

Related video

Міністерство оборони США оголосило про новий пакет військової допомоги для України на $275 млн. Цю інформацію підтвердив журналіст Джефф Селдін на своїй сторінці у Твіттері.

Відомо, що до нового пакету допомоги Україні від Пентагону увійшли:

- боєприпаси для HIMARS;

- 500 снарядів високоточної керованої артилерії;

- системи дистанційного протитанкового мінування;

- легкі транспортери Humvee;

- стрілецька зброя та боєприпаси.

На це відреагував голова Офісу президента України Андрій Єрмак. Відповідний запис він залишив у своєму офіційному телеграм-каналі.

"Ще більше боєприпасів для HIMARS та артилерії, озброєння та техніки. Дякуємо нашим союзникам. Росія боїться сучасної зброї в руках українських воїнів", — написав голова ОП.

Нагадаємо, журналісти писали про наміри Міноборони США оголосити про новий пакет військової допомоги Україні. Допомога планували направити на поповнення запасів боєприпасів для систем озброєння, що вже є, зокрема для високомобільних артилерійських ракетних систем, відомих як HIMARS.

А раніше Пентагон заявив про те, що Україна вже отримала від США більше мільйона артилерійських боєприпасів. Усі боєприпаси є частиною допомоги на суму 18,2 млрд доларів, виділених для потреб ЗСУ за час перебування при владі адміністрації президента Джо Байдена.