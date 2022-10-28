Боєприпаси для HIMARS: США готуються оголосити про новий пакет військової допомоги Україні, — AP

Журналісти пишуть, що Адміністрація президента Байдена часто запитує про те, як вона контролює потік зброї в Україну. У США побоюються, що американські розробки потраплять до рук контрабандистів.

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Пентагон збирається відправити в Україну новий пакет зброї та іншої допомоги на 275 мільйонів доларів. Про це пише видання Associated Press із посиланням на анонімні джерела.

Як повідомляється, що офіційні особи з Вашингтона заявили журналістам, що у новому пакеті, про який, як очікується, буде оголошено у п'ятницю, немає великих нових озброєнь. Натомість допомога буде спрямована на поповнення запасів боєприпасів для систем озброєння, що вже є, у тому числі для високомобільних артилерійських ракетних систем, відомих як HIMARS.

Крім того, як пише видання, заяви про нову допомогу надійшли після того, як федеральні чиновники оприлюднили зусилля уряду США щодо забезпечення того, щоб зброя, передана Україні, не потрапила до рук російських військ, їх маріонеток чи інших екстремістських груп.

Так, у плані, оприлюдненому Держдепартаментом у четвер, зазначається, що облік зброї є особливо складним під час активної війни і коли на землі немає великої присутності представників США.

Повідомляється, що офіційні особи США стикаються з постійними питаннями з боку деяких членів Конгресу про те, як адміністрація звітує за зброю на мільярди доларів, яку було відправлено до України. Проте адміністрація президента Байдена не хотіла докладно розповідати про свою роботу через побоювання, що це може наштовхнути потенційних контрабандистів на розробку методів ухилення від контролю.

Раніше Фокус повідомляв, що соратник Путіна заявив, що Китай забере собі Тайвань у "потрібний час". Один із головних соратників глави Кремля сказав, що Комуністична партія Китаю робить все правильно, намагаючись забрати Тайвань. У Тайбеї вже відповіли.

Також повідомлялося, що міністр оборони США Ллойд Остін зазначив, що навіть розмови про застосування Росією ядерного озброєння в Україні є небезпечними та безвідповідальними.

Ще нагадаємо, що США відреагують на удар Росії по американським супутникам. Дії Вашингтона, як стверджують у Білому домі, будуть аналогічними загрозам, які походять від Москви.