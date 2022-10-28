Боеприпасы для HIMARS: США готовятся объявить о новом пакете военной помощи Украине, — AP

Журналисты пишут, что у Администрации президента Байдена часто спрашивают о том, как она контролирует поток оружия в Украину. В США опасаются, что американские разработки попадут в руки контрабандистов.

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Пентагон собирается отправить в Украину новый пакет оружия и другой помощи на сумму 275 миллионов долларов. Об этом пишет издание Associated Press со ссылкой на анонимные источники.

Как сообщается, что официальные лица из Вашингтона заявили журналистам, что в новом пакете, о котором, как ожидается, будет объявлено в пятницу, нет крупных новых вооружений. Вместо этого помощь будет направлена ​​на пополнение запасов боеприпасов для уже имеющихся систем вооружения, в том числе для высокомобильных артиллерийских ракетных систем, известных как HIMARS.

Кроме того, как пишет издание, заявления о новой помощи поступили после того, как федеральные чиновники обнародовали усилия правительства США по обеспечению того, чтобы оружие, переданное Украине, не попало в руки российских войск, их марионеток или других экстремистских групп.

Так, в плане, обнародованном Госдепартаментом в четверг, отмечается, что учет оружия особенно сложен во время активной войны и когда на земле нет крупного присутствия представителей США.

Сообщается, что официальные лица США сталкиваются с постоянными вопросами со стороны некоторых членов Конгресса о том, как администрация отчитывается за оружие на миллиарды долларов, которое было отправлено в Украину. Однако администрация президента Байдена не хотела подробно рассказывать о своей работе из-за опасений, что это может натолкнуть потенциальных контрабандистов для разработки методов уклонения от контроля.

Ранее Фокус сообщал, что соратник Путина заявил, что Китай заберет себе Тайвань в "нужное время". Один из главных соратников главы Кремля сказал, что Коммунистическая партия Китая делает все правильно, пытаясь забрать Тайвань. В Тайбэе уже ответили.

Также сообщалось, что министр обороны США Ллойд Остин отметил, что даже разговоры о применении Россией ядерного вооружения в Украине являются опасными и безответственными.

Еще напомним, что США отреагируют на удар России по американским спутникам. Действия Вашингтона, как утверждают в Белом доме, будут аналогичными угрозам, которые исходят от Москвы.