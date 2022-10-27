"Вызывает уважение": соратник Путина заявил, что Китай заберет себе Тайвань в "нужное время"

Один из главных соратников главы Кремля сказал, что Коммунистическая партия Китая делает все правильно, пытаясь забрать Тайвань. В Тайбэе уже ответили.

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Исполнительный директор компании "Роснефть" и один из ближайших союзников Владимира Путина Игорь Сечин, похвалил руководство Китая и заявил, что Тайвань вернется в "родную гавань" в свое время. Об этом пишет издание Reuters.

Так, Сечин заявил, что решения XX съезда КПК, закрепившие положение Си Цзиньпина как самого влиятельного лидера Китая со времен Мао Цзэдуна, обеспечат выход страны на новый уровень развития. При этом Запад с тревогой наблюдает за тем, как связи России и Китая крепнут.

"Вызывает уважение позиция (китайского) руководства, которое спокойно и открыто, без ложных предпосылок излагает свои позиции даже по самым сложным вопросам. Таким, как проблема Тайваня, которую можно оценить, как несколько преувеличенную ", — сказал Сечин на международном экономическом форуме в Баку.

Он заявил, что попытки США создать собственную сложную промышленность по производству микрочипов показали, что "возвращение Тайваня в родную гавань" идет "по графику".

Министерство иностранных дел Китайской Республики Тайваня осудило эти комментарии, заявив, что только жители острова могут решать свое будущее.

"Ни наше правительство, ни народ, ни международное сообщество не могут согласиться с абсурдными высказываниями Китая или унижать суверенный статус Тайваня", — говорится в заявлении.

Отмечается, что Китай заявляет, что демократически управляемый Тайвань является его собственной территорией, и за последние два года усилил военное и политическое давление на остров. Тайбэй решительно отвергает претензии Пекина на суверенитет.

Россия неоднократно предостерегала Соединенные Штаты от вмешательства в дела Китая, в то время как президент Владимир Путин открыто поддерживал Си Цзыньпина. На остров в 1949 году бежало побежденное правительство Китайской Республики после поражения в гражданской войне с коммунистами Мао Цзэдуна.

Ранее Фокус сообщал, что Китай пообещал поддерживать Россию под руководством Путина. В МИД КНР заявили, что и у Китая, и у России есть законное право "на собственное развитие и возрождение", которому никто не сможет помешать.

Еще напомним, что Китай может захватить Дальний Восток РФ вместо Тайваня. Россия близка к фиаско во вторжении в Украину, у них недостаточно сил. На этом фоне власть Си Цзиньпина только усиливается, что может разгулять аппетит Пекину до самого Владивостока.

Также сообщалось, что Путин на "Валдае" вспомнил про Одессу и переговоры с Украиной. Россия, по словам главы Кремля, готова к переговорам, но возобновление мирного диалога зависит напрямую от Украины.