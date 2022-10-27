Ради устранения беспорядков: Китай пообещал поддерживать Россию под руководством Путина

В МИД КНР заявили, что и у Китая, и у России есть законное право "на собственное развитие и возрождение", которому никто не сможет помешать.

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27 октября состоялся телефонный разговор министра иностранных дел КНР Вана И с его российским коллегой Сергеем Лавровым. сообщает пресс-служба МИДа Китая.

И пообещал Лаврову, что "китайская сторона будет так же твердо поддерживать российскую сторону под руководством президента Путина в объединении и руководстве русским народом для преодоления трудностей, устранения беспорядков, реализации стратегических целей развития и дальнейшего утверждения статуса России как крупной державы на международной арене".

Китайский министр заявил, что у Китая и России есть законное право "на собственное развитие и возрождение" и любая попытка помешать им обречена на провал.

"Китай готов углублять обмены с Россией на всех уровнях, продвигать китайско-российские отношения и сотрудничество в различных областях на более высокий уровень, приносить больше пользы двум странам и народам и обеспечивать большую стабильность в неспокойном мире", — заверил Ван И.

Сергей Лавров тоже заявил, что Россия готова укреплять контакты с Китаем на всех уровнях и углублять многостороннее сотрудничество. Также он подчеркнул, что россияне хотят совместно с китайцами "поддерживать мир и стабильность в Азиатско-Тихоокеанском регионе и мире".

В пресс-службе МИДа сообщили, что министры во время разговора обменялись мнениями о войне в Украине, однако не уточнили, о чем конкретно шла речь.

Китай игнорирует войну в Украине

Отметим, что на российскую агрессию против Украины Китай реагирует подчеркнуто нейтрально, призывая к деэскалации войны. Когда спикера Министерства иностранных дел КНР Вана Вэньбиня попросили прокомментировать атаку на Киев, в ходе которой войска РФ задействовали иранские дроны-камикадзе Shahed-136, дипломат заявил, что ему ничего об этом неизвестно. В украинском МИДе в это не поверили.

Ранее американский аналитик по нацбезопасности Крейг Хупер заявил, что по мере ослабления России в войне против Украины и укрепления власти Си Цзиньпина Китай может захватить Дальний восток. Это пройдет для него легче, чем попытка вернуть под контроль Тайвань, так как российская армия истощена войной, к тому же она продемонстрировала, что не может считаться серьезным соперником для КНР. Крейг предложил скептически относиться к договору о дружбе, подписанному обеими странами, так как китайцы уже демонстрировали, что легко могут его нарушить.

Напомним, американский адмирал Гилдей заявил, что Штаты должны быть готовы к вторжению Китая на Тайвань в 2022 году.