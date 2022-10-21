США должны быть готовы к вторжению Китая на Тайвань уже в этом году, — адмирал

По словам адмирала Майкла Гилдея, за последние 20 лет Китай выполнял каждое из своих обещаний еще раньше срока. Поэтому не стоит исключать вероятность войны в Тайване в этом или следующем году.

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Адмирал Майкл Гилдей, командующий военно-морскими операциями США, стал очередным высокопоставленным чиновником из Вашингтона, который предупредил, что председатель КНР Си Цзиньпин может готовиться к вторжению в соседние государство. И что такая вероятность выше, чем считалось прежде. Об этом сообщает France 24.

Такой комментарий прозвучал после того, как в службе безопасности Тайваня предупредили, что любая попытка вторжения на остров окажется неудачной, а Китай после этого превратится в страну-изгоя.

В минувшее воскресенье Си выступил на съезде Коммунистической партии и подтвердил свое намерение однажды добиться воссоединения или силового захвата Тайваня.

Во время дискуссии с представителями Атлантического Совета его спросили, согласен ли он с оценками других в том, что Китай может захватить Тайвань до 2027 года.

В ответ адмирал сказал, что дело не только и не столько в том, что Си говорит, сколько в том, что китайцы делают.

"За последние 20 лет мы видели, что они выполняют каждое из своих обещаний еще раньше срока, — пояснил адмирал. — Поэтому, когда мы говорим об окне 2027 года, думаю, что это должен быть 2022-й или, возможно, 2023 год". По словам адмирала, такую вероятность нельзя исключать.

Напомним, что Си Цзиньпин назвал Путина своим лучшим другом. Председатель КНР применяет репрессивные меры в Тибете, Гонконге и Синьцзяне, и обещает в отсутствие выбора присоединить Тайвань силой.

Ранее Фокус сообщал, что Илон Маск заявил, что война Китая и Тайваня неизбежна. Предприниматель предложил сделать Тайвань особым админрайоном Китая по модели Гонконга и Макао.