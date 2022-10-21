США мають бути готовими до вторгнення Китаю на Тайвань уже цього року, — адмірал

За словами адмірала Майкла Гілдея, за останні 20 років Китай виконував кожну зі своїх обіцянок ще раніше за термін. Тому не варто виключати ймовірність війни в Тайвані цього чи наступного року.

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Адмірал Майкл Гілдей, командувач військово-морськими операціями США, став черговим високопосадовцем із Вашингтона, який попередив, що голова КНР Сі Цзіньпін може готуватися до вторгнення в сусідню державу. І що така ймовірність вища, ніж вважалося раніше. Про це повідомляє France 24.

Такий коментар пролунав після того, як у службі безпеки Тайваню попередили, що будь-яка спроба вторгнення на острів виявиться невдалою, а Китай після цього перетвориться на країну-ізгоя.

Минулої неділі Сі виступив на з'їзді Комуністичної партії та підтвердив свій намір якось домогтися возз'єднання або силового захоплення Тайваню.

Під час дискусії з представниками Атлантичної Ради його запитали, чи згоден він із оцінками інших у тому, що Китай може захопити Тайвань до 2027 року.

У відповідь адмірал сказав, що справа не тільки й не стільки в тому, що Сі каже, скільки в тому, що роблять китайці.

"За останні 20 років ми бачили, що вони виконують кожну зі своїх обіцянок ще раніше за термін, — пояснив адмірал. — Тому коли ми говоримо про вікно 2027 року, думаю, що це має бути 2022-й або, можливо, 2023 рік".

За словами адмірала, таку можливість не можна виключати.

Нагадаємо, що Сі Цзіньпін назвав Путіна своїм найкращим другом. Голова КНР вживає репресивних заходів у Тибеті, Гонконгу та Сіньцзяні й обіцяє за відсутності вибору приєднати Тайвань силою.

Раніше Фокус повідомляв, що Ілон Маск заявив, що війна Китаю і Тайваню неминуча. Підприємець запропонував зробити Тайвань особливим адмінрайоном Китаю за моделлю Гонконгу та Макао.