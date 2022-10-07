Война неизбежна: Илон Маск "решил" вопрос Тайваня и Китая

Американский бизнесмен продолжает геополитические размышления. Его новая идея — сделать Тайвань особым админрайоном Китая по модели Гонконга и Макао, чтобы предотвратить военный конфликт.

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Американский миллиардер, гендиректор компаний Tesla и Space X Илон Маск предложил сделать из Тайваня специальный административный район Китая. Такую идею он озвучил в интервью британской газете Financial Times.

Новый район Тайвань должен быть сделан по примеру Гонконга и Макао, посчитал бизнесмен и добавил, что война из-за Тайваня неизбежна. По его оценкам, мировая экономика в случае войны Китая c Тайванем потеряет около 30% ВВП.

"Tesla будет вовлечена в любой конфликт. Но завод в Шанхае по-прежнему сможет поставлять продукцию клиентам в Китае. У Apple точно будут очень большие проблемы", — заметил миллиардер.

[ + – ] Илон Маск в Шанхае на презентации автомобиля Tesla Model 3 китайского производства

Статус Тайваня как специальной административной зоны устроит не всех игроков, уверен Илон Маск.

"Вероятно, на самом деле, у них (Тайваня и Китая, — ред.) могла бы быть более мягкая договоренность, чем с Гонконгом", — продолжил он.

Маск говорит, что Пекин не одобрил развертывание спутниковой связи Starlink в Украине, чтобы помочь военным обойти отключение России от интернета. Пекин добивался гарантий того, что Маск не будет продавать Starlink в Китае.

Илон Маск в интервью признался, что часто "дурачится" в Тwitter. Иногда его записи доставляют ему неприятности, которые миллиардер сравнивает с выстрелом самому себе в ногу.

"Я считаю самовыражение в Тwitter своеобразной терапией. Это способ донести информацию до общественности", — заключил гендиректор Tesla.

Отметим, что недавно Илон Маск пытался "примирить" Украину и Россию. Киев, по мнению бизнесмена, должен признать Крым российским, поставлять туда воду и повторить "референдумы" на временно оккупированных территориях под наблюдением ООН.

В Белом доме поставили под сомнение "мирный план" Илона Маска и заявили, что Вашингтон не будет говорить об Украине без украинцев.

Россия, по мнению Илона Маска, пошла на аннексию южных украинских областей для возобновления подачи воды в Крым. Пользователи соцсети предлагали миллиардеру посетить Крым.