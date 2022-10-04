Оккупанты пригласили Илона Маска в Крым после резонансного твита

В так называемом "парламенте" захваченного полуострова считают, что американский бизнесмен может показать всему миру, что Крым –– это "исконно русская земля".

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Американского миллиардера и генеральный директора компании Tesla Илона Маска приглашают в захваченный Крым после его резонансного твита о полуострове. Об этом так называемый "глава комитета парламента Крыма по народной дипломатии и межнациональным отношениям" Юрий Гемпель сказал пропагандистскому агентству "РИА Новости".

Оккупант считает, что бизнесмен может показать всему миру, что Крымский полуостров –– это "исконно русская земля".

"Крым всегда был российским, и Маск может посетить российский полуостров, показав всему миру, что это исконно русская земля и действительно оказалась в составе Украины по грубейшей исторической ошибке", –– прокомментировал журналистам пособник Кремля.

Он подчеркнул, что так называемый "Верховный совет Крыма" приглашает Маска и готов его принять в оккупированной республике.

В то же время Гемпель говорит, что российская сторона якобы неоднократно выступала со своими предложениями по "урегулированию конфликта в Украине". Коллаборант также считает, что бизнесмен немного запоздал со своей инициативой.

"На освобожденных территориях люди сделали свой исторический выбор и стали гражданами новых субъектов Российской Федерации", –– добавил Гемпель, имея в виду проведенные на захваченных террияториях псевдореферендумы.

По его словам, Маску следует добавить в свой мирный план "самый главный пункт", а именно безоговорочную капитуляцию киевской власти во главе с президентом Украины Владимиром Зеленским.

Напомним, 3 октября Илон Маск в своем Twitter описал варианты заключения мира между РФ и Украиной. Миллиардер предложил следующие условия для перемирия:

повторить голосование на временно оккупированных регионах Украины под наблюдением ООН. Россия должна уйти из захваченных регионов, если таким будет выбор украинцев;

Крым остается частью России, как это было "до ошибки Хрущева";

Украина обеспечивает поставки воды в Крым;

Украина остается нейтральным, то есть внеблоковым, государством.

Президент Украины Владимир Зеленский опубликовал в Twitter собственный опрос о том, какой Илон Маск нравится людям больше — поддерживающий Украину или Россию. В ответ на это американский миллиардер подчеркнул, что до сих пор поддерживает Украину, но обеспокоен эскалацией войны.