Окупанти запросили Ілона Маска до Криму після резонансного твіту

У так званому "парламенті" захопленого півострова вважають, що американський бізнесмен може показати всьому світу, що Крим — це "споконвічно російська земля".

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Американського мільярдера та генерального директора компанії Tesla Ілона Маска запрошують до захопленого Криму після його резонансного твіту про півострів. Про це так званий "глава комітету парламенту Криму з народної дипломатії та міжнаціональних відносин" Юрій Гемпель сказав пропагандистській агенції "РИА Новости".

Окупант вважає, що бізнесмен може показати всьому світу, що Кримський півострів — це "споконвічно російська земля".

"Крим завжди був російським, і Маск може відвідати російський півострів, показавши всьому світу, що це споконвічно російська земля і справді опинилася у складі України за найгрубішою історичною помилкою", — прокоментував журналістам пособник Кремля.

Він наголосив, що так звана "Верховна рада Криму" запрошує Маска і готова його прийняти в окупованій республіці.

Водночас Гемпель каже, що російська сторона нібито неодноразово виступала зі своїми пропозиціями щодо "врегулювання конфлікту в Україні". Колаборант також вважає, що бізнесмен трохи запізнився зі своєю ініціативою.

"На звільнених територіях люди зробили свій історичний вибір і стали громадянами нових суб'єктів Російської Федерації", — додав Гемпель, маючи на увазі проведені на захоплених територіях псевдореферендуми.

За його словами, Маску слід додати у свій мирний план "найголовніший пункт", а саме беззастережну капітуляцію київської влади на чолі з президентом України Володимиром Зеленським.

Нагадаємо, 3 жовтня Ілон Маск у своєму Twitter описав варіанти укладання миру між РФ та Україною. Мільярдер запропонував такі умови для перемир'я:

повторити голосування на тимчасово окупованих регіонах України під наглядом ООН. Росія має піти із захоплених регіонів, якщо таким буде вибір українців;

Крим залишається частиною Росії, як це було "до помилки Хрущова";

Україна забезпечує постачання води до Криму;

Україна залишається нейтральною, тобто позаблоковою, державою.

Президент України Володимир Зеленський опублікував у Twitter власне опитування про те, яким Ілон Маск подобається людям більше — який підтримує Україну чи Росію. У відповідь на це американський мільярдер наголосив, що досі підтримує Україну, але стурбований ескалацією війни.