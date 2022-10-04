Окупанти запросили Ілона Маска до Криму після резонансного твіту
У так званому "парламенті" захопленого півострова вважають, що американський бізнесмен може показати всьому світу, що Крим — це "споконвічно російська земля".
Американського мільярдера та генерального директора компанії Tesla Ілона Маска запрошують до захопленого Криму після його резонансного твіту про півострів. Про це так званий "глава комітету парламенту Криму з народної дипломатії та міжнаціональних відносин" Юрій Гемпель сказав пропагандистській агенції "РИА Новости".
Окупант вважає, що бізнесмен може показати всьому світу, що Кримський півострів — це "споконвічно російська земля".
"Крим завжди був російським, і Маск може відвідати російський півострів, показавши всьому світу, що це споконвічно російська земля і справді опинилася у складі України за найгрубішою історичною помилкою", — прокоментував журналістам пособник Кремля.
Він наголосив, що так звана "Верховна рада Криму" запрошує Маска і готова його прийняти в окупованій республіці.
Водночас Гемпель каже, що російська сторона нібито неодноразово виступала зі своїми пропозиціями щодо "врегулювання конфлікту в Україні". Колаборант також вважає, що бізнесмен трохи запізнився зі своєю ініціативою.
"На звільнених територіях люди зробили свій історичний вибір і стали громадянами нових суб'єктів Російської Федерації", — додав Гемпель, маючи на увазі проведені на захоплених територіях псевдореферендуми.
За його словами, Маску слід додати у свій мирний план "найголовніший пункт", а саме беззастережну капітуляцію київської влади на чолі з президентом України Володимиром Зеленським.
Нагадаємо, 3 жовтня Ілон Маск у своєму Twitter описав варіанти укладання миру між РФ та Україною. Мільярдер запропонував такі умови для перемир'я:
- повторити голосування на тимчасово окупованих регіонах України під наглядом ООН. Росія має піти із захоплених регіонів, якщо таким буде вибір українців;
- Крим залишається частиною Росії, як це було "до помилки Хрущова";
- Україна забезпечує постачання води до Криму;
- Україна залишається нейтральною, тобто позаблоковою, державою.
Президент України Володимир Зеленський опублікував у Twitter власне опитування про те, яким Ілон Маск подобається людям більше — який підтримує Україну чи Росію. У відповідь на це американський мільярдер наголосив, що досі підтримує Україну, але стурбований ескалацією війни.