Американський бізнесмен назвав 4 умови перемир'я з Росією, за якими Україна має стати нейтральною державою. При цьому, на його думку, півострів було передано нашій країні внаслідок "помилки Хрущова".

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Американський бізнесмен, генеральний директор компанії Tesla Ілон Маск описав варіанти укладання миру між Росією та Україною. Один із них — це визнання Криму російським, пише у Twitter.

Ілон Маск виділив 4 основні умови можливого перемир'я:

повторити голосування у тимчасово окупованих регіонах України під наглядом ООН. Росія піде, якщо це буде вибір українців,

Крим "формально залишається частиною Росії", як це було в 1783 "до помилки Хрущова", потонув Маск (19 квітня 1783 був підписаний "маніфест про приєднання Криму" до Російської імперії, — ред.),

забезпечення постачання води в Крим,

Україна стає нейтральною державою.

У відповіді до власного посту бізнесмен припустив, що такий результат, швидше за все, буде наприкінці. Питання лише у тому, скільки людей помре до цього, додав Маск.

Ілон Маск запропонував підписникам погодитись чи відкинути його ідеї. На момент публікації новини в опитуванні взяли участь понад 462 тис. осіб, з них 53,6% віддали голос "за".

Незабаром після публікації твіту Маск поскаржився на потужну атаку ботів. Акції компанії Tesla обвалилися після "мирної пропозиції" Ілона Маска.

"Мирний план" Ілона Маска: реакція Офісу президента та відомих українців

Експосол України в Німеччині Андрій Мельник послав мільярдера Ілона Маска після його пропозиції визнати Крим російським. Мельник наголосив, що це — "дуже дипломатична відповідь" бізнесменові.

Радник глави Офісу президента України Михайло Подоляк висунув власний мирний план із Росією:

Україна звільняє всі території, включаючи анексований Крим,

Росія піддається демілітаризації та обов'язкової денуклеаризації, щоб вона більше не погрожувала іншим країнам,

воєнні злочинці проходять міжнародний суд.

Такий план підтримали 97% опитаних.

Український політик та волонтер Сергій Притула зазначив, що Ілон Маск свого часу прогуляв багато уроків історії, зосередившись на космосі та електромобілях.

"Ваші пропозиції дуже схожі на путінські. Сподіваюся, ви не це мали на увазі", — написав у відповідь волонтер.

Нагадаємо, що канцлер Німеччини Олаф Шольц 13 вересня 90 хвилин говорив по телефону з президентом Росії Володимиром Путіним. Шольц переконував його закінчити війну в Україні.

Росія 2 вересня вперше з початку війни в Україні змушена була просити про тимчасове перемир'я на Донбасі.