Вперше з початку війни: ЗМІ пишуть, що РФ запросила часткове тимчасове перемир'я на Донбасі

У соцмережах з'явилася інформація, що РФ попросила перемир'я на кілька годин, щоб забрати тіла вбитих ЗС РФ.

У п'ятницю, 2 вересня, у соцмережах з'явилося повідомлення, що Росія вперше з початку війни в Україні попросила про тимчасове перемир'я на Донбасі. Відповідний пост було опубліковано українським Telegram-каналом DeepState, який спеціалізується на відстеженні оперативної інформації з фронтів.

"На гарячій ділянці фронту на Донбасі ворог вперше з початку повномасштабного вторгнення запросив перемир'я на кілька годин", — йдеться у повідомленні.

Також стверджується, що на такий крок окупанти пішли для того, щоби евакуювати тіла своїх убитих.

Що говорять у Міноборони РФ та Генштабі ЗСУ?

Уточнимо, що на момент написання новини Міноборони РФ не публікувало офіційної інформації про такий запит. Також ситуацію жодним чином не прокоментував і Генштаб ЗС України.

Фокус уже звернувся за коментарем до відповідних структур.

[ + – ] Лінія фронту на Донецькому напрямку

Ситуація на фронті 2 вересня

На Донецькому напрямі ворог основні зусилля зосереджує на веденні наступальних дій на Бахмутському та Авдіївському напрямках. На Краматорському та Новопавлівському напрямах намагається покращити тактичне становище, завдає вогневі ураження наших військ. Намагається сковувати дії підрозділів Сил оборони та не допустити їх перекидання на інші напрямки.

На Краматорському напрямку відбувалися обстріли з мінометів, танків, ствольної та реактивної артилерії в районах населених пунктів Богородичне, Григорівка, Донецьке, Верхньокам'янське, Івано-Даріївка, Роздолівка, Веселе.

У Бахмутському напрямку ворог обстрілював наші позиції з мінометів, танків, ствольної та реактивної артилерії райони населених пунктів Суха Балка, Юр'ївка, Бахмутське, Майорськ, Зайцеве, Соледар, Бахмут, Яківка, Білогорівка.

Завдавалися авіаційні удари у районах населених пунктів Зайцеве, Весела Долина, Соледар, Бахмут, Яковлівка.

Підрозділами Сил оборони було відбито наступ противника у напрямках населених пунктів Бахмутське та Бахмут, а також Весела Долина та Майорськ.

Нагадаємо, Росія знову перенесла терміни захоплення Донбасу. Володимир Путін сподівається повністю встановити контроль над Донецькою областю до другої половини вересня, щоб встигнути провести пседореферендум.

Крім того, наступальні бої на Донбасі супроводжуються авіударами російських загарбників. Ворог намагається поповнити втрати та перешкодити просуванню ЗСУ на півдні.