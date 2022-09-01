Росія знову перенесла терміни захоплення Донбасу, — Генштаб ЗСУ

Путін сподівається повністю встановити контроль над Донецькою областю до другої половини вересня, щоби встигнути провести псевдореферендум.

У зв'язку з військовими невдачами на Донбасі Кремль поставив перед російськими військовими нову дату, до якої вони мають вийти на адміністративні кордони Донецької області. Про це повідомив заступник начальника Головного оперативного управління Генштабу ЗСУ Олексій Громов під час брифінгу 1 вересня.

"Російські окупаційні війська вкотре коригують свої плани та дії відповідно до наказу Путіна щодо виходу на адміністративні кордони Донецької області до 15 вересня", — сказав Громов.

За його словами, станом на сьогодні противник продовжує утримувати окуповані райони Харківської, Луганської, Донецької, Запорізької, Херсонської та Миколаївської областей, а також намагається створити умови для поновлення наступу.

Що цьому передувало

Наприкінці травня президент Росії Володимир Путін наказав Збройним Силам РФ окупувати Донецьку область до 1 липня.

Вже на початку літа фахівці Інституту вивчення війни поставили під сумнів реалістичність таких планів глави Кремля.

Аналітики Інституту вивчення війни дійшли таких висновків: наступ на Слов'янськ з південного сходу від Ізюма і на захід від Лиману йде повільно. Досягнення успіхів там найближчим часом малоймовірні, оскільки ЗС РФ поставили на пріоритет взяття Сєвєродонецька на шкоду іншим напрямам.

Наприкінці липня так званий перший заступник голови Міністерства інформації "ДНР" Данило Безсонов, виступаючи із заявою у прямому ефірі пропагандиста Володимира Соловйова, розповів про плани повністю окупувати Донецьку область до кінця літа. Дата захоплення Донецької області пролунала на тлі повідомлень про проведення референдумів на окупованих теренах України 11 вересня.

Наприкінці серпня журналісти російського ЗМІ "Медуза" опублікували інсайдерську інформацію про те, що в Кремлі можуть перенести "референдуми" щодо приєднання окупованих територій України, запланованих на 11 вересня. Це пов'язано з провалами російської армії на фронті, ймовірно, окупанти не зможуть захопити всю територію Донецької області до цієї дати, як вони це планували.

Нагадаємо, Кремль хоче захопити весь Донбас до початку зими. Путін не буде готовий до угоди з Україною, доки війська РФ не захоплять усю Донецьку область, стверджує московське джерело.

Раніше британська розвідка повідомила, що політичне керівництво Росії знаходиться на одній з останніх стадій планування фейкового референдуму на Донбасі.