"План змінювався сотні разів": Кремль тепер хоче захопити весь Донбас до початку зими, — FT

Путін не буде готовий до угоди з Україною, доки війська РФ не захоплять усю Донецьку область, стверджує московське джерело.

План наступу в Україні змінювався вже багато разів, і тепер Кремль сподівається, що російським військам вдасться повністю окупувати Донецьку область до настання зими. Про це з посиланням на московське джерело повідомило видання Financial Times.

Співрозмовник видання зазначив, що будь-яка потенційна угода між РФ та Україною закріпить лінію фронту, проте президент Росії Володимир Путін не буде готовий до її укладання, доки війська держави-агресора не окупують весь Донбас.

"Путін не буде готовий, поки Росія не отримає весь Донецьк. План змінювався сотні разів. Ніхто в Росії ніколи не воював з армією розміром з українську. Це триватиме ще довго", — повідомило джерело.

Зі свого боку, засновник польської консалтингової компанії Rochan Consulting Конрад Музика стверджує, що цієї зими темп військової кампанії може сповільнитися, хоча наземні атаки все одно продовжуватимуться.

"Але, зрештою, обом сторонам, ймовірно, не вистачає військ, щоб відбити позиції і зробити вирішальний внесок", — сказав експерт.

Нагадаємо, нещодавно британська розвідка повідомила, що політичне керівництво Росії знаходиться на одній з останніх стадій планування фейкового референдуму на Донбасі.

За даними російських журналістів, у Кремлі можуть перенести "референдуми" щодо приєднання окупованих територій України, запланованих на 11 вересня. Однією з причин став повільний поступ на Донбасі.