РФ перебуває на останній стадії планування "референдуму" на Донбасі, — розвідка Британії

Провал ЗС РФ з окупації всієї Донецької області буде розцінено Кремлем як невдачу для досягнення всіх цілей в Україні.

Політичне керівництво Росії знаходиться на одній із останніх стадій планування фейкового референдуму на Донбасі. Про це йдеться у новому звіті військової розвідки Міністерства оборони Великої Британії від 15 серпня.

У своєму зведенні розвідники нагадують, що 11 серпня ватажок проросійських бойовиків ДНР Денис Пушилін анонсував проведення фейкового референдуму в регіоні. Колаборант додав, що "волевиявлення" відбудеться після того, як ЗС РФ повністю окупує Донецьку область.

Міністерство оборони також цитує розслідування журналістів, які публікували деталі стратегії планування "референдуму" на сході України та забезпечення 70% голосів громадян, які нібито підтримають анексію регіону та вступ двох областей до складу Росії.

Аналізуючи ці матеріали та заяви, розвідники доходять висновку, що Кремль зараз перебуває на одній із останніх стадій організації фейкового "волевиявлення" на Донбасі.

"Хоча не відомо, чи прийняте остаточне рішення про проведення голосування. Кремль, швидше за все, розцінить невдачу військовослужбовців з окупації всієї Донецької області як невдачу у досягненні своїх максималістських цілей в Україні", — йдеться у звіті Міноборони Великобританії.

[ + – ] Кремль знаходиться на останніх стадіях планування "референдуму" на Донбасі

Нагадаємо, раніше американський Інститут вивчення війни ISW попереджав, що російські окупанти можуть прискорити підготовку до проведення фейкових референдумів на захоплених територіях. За прогнозами аналітиків, ЗС РФ змінюють свої плани через опір підпілля та можливого контрнаступу підрозділів ЗСУ.

Також повідомлялося, що окупанти у Запорізькій області оголосили про проведення "референдуму" про входження регіону до складу Російської Федерації.