Окупанти в Запорізькій області оголосили про проведення "референдуму" про приєднання до РФ

Тим часом у Кремлі заперечують причетність до проведення незаконного голосування. Спікер Путіна Дмитро Пєсков заявив, що такі "референдуми" хоче провести не Росія, а самі мешканці окупованих регіонів.

"Глава" окупаційної адміністрації Запорізької області Євген Балицький заявив, що підписав "розпорядження" щодо проведення незаконного "референдуму" про приєднання до Росії на території окупованих районів регіону. Про це повідомляє російське медіа "РИА Новости".

Таку новину колаборант озвучив на форумі "Ми разом із Росією". Російські пропагандисти заявили, що всі, хто зібрався, підняли руки на знак згоди з оголошенням про проведення "референдуму".

Росія відхрещується від "референдумів"

Тим часом, прессекретар Путіна Дмитро Пєсков прокоментував слова Володимира Зеленського про те, що переговори України та Росії не відбудуться, якщо на окупованих ЗС РФ територіях пройдуть незаконні "референдуми". За його словами, це нібито плани мешканців регіону, а не Кремля, тому Україна має запитувати власне в жителів окупованого півдня України.

"Це ж не ми проводимо референдум. Тут, очевидно, треба зрозуміти, до кого Зеленський із цією заявою звертається — до громадян України згаданих районів або до громадян Росії. Якщо до громадян і керівництва Росії, то ми неправильна адреса. Потрібно звертатися до своїх громадян, питати, чому серед них дуже багато тих, хто не хоче жити у його країні", — сказав Пєсков.

Нагадаємо, 7 серпня президент України Володимир Зеленський прокоментував псевдореферендуми на південному сході. За його словами, голосування про приєднання Запорізької та Херсонської областей до РФ не має жодної юридичної сили, а всі причетні до організації будуть покарані. Він додав, що якщо незаконні референдуми відбудуться, то окупанти закриють будь-яку можливість переговорів з Україною.

5 серпня ЗМІ повідомляли, що РФ провела опитування про "референдум" в окупованих областях України. За інформацією журналістів, на зайнятих Росією територіях Херсонської і Запорізької областей лише 30% українських громадян висловилися за приєднання до країни-агресора. Для Кремля таких цифр замало.