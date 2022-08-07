"Нічого свого не віддамо". Зеленський прокоментував псевдореферендуми на південному сході

Україна продовжує відстоювати всі свої території, а посібників окупантів, які допомагатимуть нелегітимним "референдумам", обов'язково покарають, заявив президент.

Псевдореферендуми про приєднання Херсонської та Запорізької областей до РФ не мають жодної юридичної сили, а всі причетні до них будуть покарані. Про це президент України Володимир Зеленський повідомив 7 серпня у своєму вечірньому зверненні до українців.

[ + – ] Звернення Володимира Зеленського до громадян України

Зеленський відреагував на те, що щотижня в ЗМІ з'являється все більше повідомлень про підготовку окупантів до псевдореферендуму в зайнятих ними районах півдня нашої держави.

"Хочу сказати дуже просту річ: усі, хто допомагатиме окупантам хоч якось реалізувати цей намір, відповідатимуть. Відповідатимуть перед Україною", — сказав президент.

За словами Володимира Зеленського, позиція української держави залишається такою, якою була й раніше.

"Ми нічого свого не віддамо, а якщо окупанти підуть цими псевдореферендумами, то для себе закриють будь-яку можливість переговорів із Україною та вільним світом, які російській стороні однозначно будуть потрібні в певний момент", — підкреслив глава держави.

Зеленський також додав, що ключова зараз, як і раніше, — це зброя для нашої оборони, зброя від партнерів.

"Щодня та без будь-яких пауз працюємо для посилення постачання зброї, для того щоб відправляти на передову потужніші й далекобійні системи", — запевнив президент України.

Нагадаємо, раніше РФ провела опитування про псевдореферендум в окупованих областях України. За інформацією журналістів, на зайнятих Росією територіях Херсонської та Запорізької областей лише 30% українських громадян висловилися за приєднання до країни-агресора. Для Кремля таких цифр замало.

Крім того, в Радфеді РФ анонсували приєднання окупованих регіонів на осінь. Російський сенатор Клішас назвав "інтеграцію нових територій у правовий простір РФ" найважливішим завданням майбутньої сесії Держдуми.