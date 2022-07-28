У Радфеді РФ анонсували приєднання окупованих регіонів на осінь

Російський сенатор Клішас назвав "інтеграцію нових територій у правовий простір РФ" найважливішим завданням майбутньої сесії Держдуми.

Державна дума РФ може розглянути питання про "інтеграцію" до складу Росії нових територій вже цієї осені. Про це у своєму телеграм-каналі у четвер, 28 липня, написав голова комітету Ради федерації РФ за конституційним законодавством Андрій Клішас.

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"Цілком припускаю, що найважливішим завданням осінньої сесії Парламенту цього року стане інтеграція нових територій у правовий простір Російської Федерації", — заявив російський політик.

Зазначимо, що осіння сесія у Держдумі РФ розпочинається 30 серпня з роботи у регіонах. Перші збори нижня палата російського парламенту проведе 13 вересня. Сесія триватиме до 31 грудня 2022 року.

Зі свого боку, секретар Генеральної ради провладної російської партії "Єдина Росія" Андрій Турчак 27 липня закликав у прискореному режимі "інтегрувати" тимчасово окуповані території Донецької та Луганської областей з РФ та Білоруссю.

"Донбас активно інтегрується не лише з регіонами РФ. Сьогодні у Бресті провели зустріч із керівництвом Брестської області… Нинішня ситуація потребує прискорення інтеграційних процесів для вирішення спільних завдань на благо наших братніх народів", — написав депутат Держдуми.

Нагадаємо, як можливу дату "референдуму про приєднання" до Росії тимчасово окупованих регіонів України — Донецької, Луганської, Запорізької і Херсонської — журналісти вказували 11 вересня. Також на цю дату заплановано єдиний день голосування в РФ, коли росіяни обиратимуть губернаторів. На тлі цього у терористичній організації "ДНР" заявили про плани повністю окупувати Донецьку область до кінця серпня.

Після так званих референдумів у Кремлі планують об'єднати окуповані території України в один федеральний округ, повідомляли ЗМІ.