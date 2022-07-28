В Совфеде РФ анонсировали присоединение оккупированных регионов на осень

Российский сенатор Клишас назвал "интеграцию новых территорий в правовое пространство РФ" важнейшей задачей грядущей сессии Госдумы.

Государственная дума РФ может рассмотреть вопрос об "интеграции" в состав России новых территорий уже этой осенью. Об этом в своем телеграм-канале в четверг, 28 июля, написал глава комитета Совета федерации РФ по конституционному законодательству Андрей Клишас.

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"Вполне допускаю, что важнейшей задачей осенней сессии Парламента этого года станет интеграция новых территорий в правовое пространство Российской Федерации", — заявил российский политик.

Отметим, что осенняя сессия в Госдуме РФ начинается 30 августа с работы в регионах. Первое собрание нижняя палата российского парламента проведет 13 сентября. Сессия продлится до 31 декабря 2022 года.

В свою очередь секретарь Генерального совета провластной российской партии "Единая Россия" Андрей Турчак 27 июля призвал в ускоренном режиме "интегрировать" временно оккупированные территории Донецкой и Луганской областей с РФ и Беларусью.

"Донбасс активно интегрируется не только с регионами РФ. Сегодня в Бресте провели встречу с руководством Брестской области… Нынешняя ситуация требует ускорения интеграционных процессов для решения общих задач на благо наших братских народов", – написал депутат Госдумы.

Напомним, в качестве возможной даты "референдума о присоединении" к России временно оккупированных регионов Украины — Донецкой, Луганской, Запорожской и Херсонской — журналисты указывали 11 сентября. Также на эту дату запланирован единый день голосования в РФ, когда россияне будут выбирать губернаторов. На фоне этого в террористической организации "ДНР" заявили о планах полностью оккупировать Донецкую область до конца августа.

После так называемых референдумов в Кремле планируют объединить оккупированные территории Украины в один федеральный округ, сообщали СМИ.